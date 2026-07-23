Zendayjini antični uhani sprožajo razpravo o kulturni dediščini

Odkar je pred petnajstimi leti mesto stilista ameriške igralke Zendaye zasedel Law Roach, tandem velja za enega največjih mojstrov tematskega oblačenja (t. i. method dressing) v duhu filmov, ki jih promovira zvezdnica. Gre za način modne promocije, ki presega gole neposredne reference filma in pogosto posega po subtilnejših, zgodovinskih podtonih filmskih produkcij.

Oči širše javnosti morda navdušujejo predvsem neposredne zgodbene reference, ki jih Zendaya izvablja iz svojih oblek, a modne sladokusce priteguje predvsem dejstvo, da je zvezdniški tandem zmožen vsakič znova osupniti in z vsako novo premiero zastaviti nove višine mogočega v svetu modne industrije.

Svojo stilistično premoč je Law Roach pri tem najodmevneje prikazal že leta 2024, ko je za svetovno premiero drugega dela filmske adaptacije romana Dune Zendayo oblekel v futuristično kiborg arhivsko obleko oblikovalca Thierryja Muglerja iz leta 1995.

Visoka pričakovanja je zvezdniški dvojec zastavil leta 2024, ko se je Zendaya premiere filma Dune udeležila v arhivski obleki Mugler. FOTO: Neil Mockford/Filmmagic

Popolnoma nove modne višine pa dosegajo toalete, ki jih Zendaya nosi ob trenutni promociji globalne filmske uspešnice Odiseja režiserja Christopherja Nolana, adaptacije Homerjeve Odiseje, v kateri Zendaya upodablja boginjo Ateno.

Med najbolj presenetljivimi modnimi trenutki je izstopala premiera 6. julija v Londonu. Zendaya se je premiere namreč udeležila v kreaciji modne hiše Schiaparelli, ki se je še nekaj ur pred začetkom dogodka nahajala na pariškem tednu mode.

Zendaya v kreaciji hiše Schiaparelli, ki je na modne brvi stopila le nekaj ur pred premiero filma. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

V podobno ekskluzivo je bila ovita tudi obleka, ki jo je igralka izbrala za newyorško premiero. Tamkaj je namreč osupnila v kreaciji oblikovalskega tandema Matières Fécales, ki je bila za igralko rezervirana še celo leto po tem, ko je bila prvič predstavljena na modni brvi v okviru kolekcije jesen/zima 2025.

Končno preblizu soncu?

Vsem ikoničnim stilističnim izbiram navkljub pa v medijih najbolj odmeva kontroverzna izbira, ki jo je dvojec namenil za londonsko premiero Odiseje. Te se je igralka udeležila v obleki oblikovalca Simona Jacquemusa, ki jo je kombinirala z uhani, katerih nastanek sega v čase pred našim štetjem.

Uhani so del zaklada, ki je bil v 40. letih 20. stoletja najden na severozahodu Irana. FOTO: Scott A Garfitt/AP

Zendaya je kreacijo slonokoščene barve namreč kombinirala z visečimi uhani iz zlatih diskov, okrašenih z diamanti, ki so sicer v lasti londonske galerije Barron. Ta je v svoji uradni izjavi pojasnila, da so uhani iranski artefakti iz leta 700 pr. n. št.

Galerija na svoji spletni strani poleg omenjenih uhanov ponuja tudi številne druge kose zlatega nakita, ki izvira iz zaklada, najdenega v severozahodnem Iranu ob koncu 40. let 20. stoletja. Preden ga je galerija kupila, je nakit predstavljal sestavni del zbirke londonskega draguljarja Glenna Spira.

Prav izvor teh antičnih zlatih ploščic pa je sprožil tudi burne odzive arheologov in strokovnjakov za kulturno dediščino, med katerimi velja prepričanje, da praksa predelave antični artefaktov v uporabne kose zmanjšuje njihovo kulturno in zgodovinsko vrednost. Hkrati lahko spodbuja trgovino z antičnimi kosi, katerih izvor pogosto ni ustrezno dokumentiran. Nekateri kritiki govorijo celo o »fetišiziranju preteklosti«, saj se dragoceni arheološki predmeti spreminjajo v luksuzne modne dodatke.

Del kritik pa je povezan tudi s trenutnim geopolitičnim dogajanjem. Nekateri menijo, da je bila izbira iranskega antičnega nakita v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu neprimerna. V svojem odgovoru na tovrstne očitke je londonska galerija Barron poudarila, da Spirov nakit navdihuje želja po prikazu bogate kulturne, umetniške in zgodovinske dediščine Irana, ki pogosto ostane v senci sodobnih političnih dogodkov.

Kreacija oblikovalskega tandema Matières Fécales je bila za igralko rezervirana še celo leto po tem, ko je bila prvič predstavljena na modni brvi. FOTO: Angela Weiss/AFP

Zendaya je z dozdevno nedolžno izbiro razkošnega dodatka tako prispevala svoj delež k širši razpravi o lastništvu kulturne dediščine in njeni primerni uporabi. V zadnjih letih je namreč uporaba zgodovinskih oziroma arhivskih modnih kosov na rdečih preprogah vse pogostejša.

Navsezadnje so po zgodovinskem nakitu posegli tudi drugi člani igralske zasedbe filma Odiseja. Anne Hathaway je na istem dogodku na primer nosila uro znamke Bulgari, v katero je vdelan antični rimski kovanec.

Margot Robbie pa je letos na premieri filma Viharni vrh nosila znamenito Cartierjevo diamantno ogrlico Taj Mahal, ki je nekoč pripadala Elizabeth Taylor. Diamant ima korenine v mogulskem imperiju 17. stoletja.

Četudi tovrstna nošnja zgodovinskih predmetov po eni strani pomaga ustvariti bolj organsko povezavo med sodobnimi zvezdniki in preteklostjo, hkrati odpira vprašanje, ali takšni predmeti zares sodijo na modne dogodke ali pa je njihov ustreznejši dom vendarle v muzejih.