V ladji cerkve v Maastrichtu so odkrili okostje, ki bi lahko pripadalo d'Artagnanu, francoskemu vojaku, ki je navdihnil lik v romanu Trije mušketirji Alexandra Dumasa. Na okostje so naleteli med popravilom tal cerkve, katere izvor sega vsaj v 13. stoletje, so danes poročali lokalni mediji.

Charles de Batz de Castelmore, znan kot d'Artagnan, mušketir Ludvika XIII. in Ludvika XIV., je življenje preživel v službi francoske krone. Pretežno izmišljena pripoved o njegovem življenju, ki jo je napisal Gatien de Courtilz de Sandras, je navdihnila lik mušketirja d'Artagnana v romanih Alexandra Dumasa starejšega. Najbolj znan me njimi, Trije mušketirji iz leta 1844, je doživel številne filmske priredbe.

D'Artagnan, ki je danes mnogo bolj poznan po Dumasovi fikciji, kot kot resnična zgodovinska oseba, je umrl med obleganjem Maastrichta leta 1673. Njegovo zadnje počivališče je bilo od takrat skrivnost.

Kot je povedal diakon Jos Valke, ki je bil prisoten med začetnimi izkopavanji, so v bližini okostja našli francoski kovanec. »Poleg tega lokacija groba kaže, da je šlo za pomembno osebo. Okostje so našli na mestu, kjer je nekoč stal oltar. V tistem času so pod oltarjem pokopavali le člane kraljeve družine ali druge pomembne osebnosti,« je povedal za L1 Nieuws.

Okostje so prepeljali na arheološki inštitut v Deventer. Vzorec DNK so iz okostja odvzeli 13. marca in ga trenutno analizirajo v laboratoriju v Münchnu, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Arheolog Wim Dijkman d'Artagnanove posmrtne ostanke išče že 28 let. »Vedno sem zelo previden, sem znanstvenik. Vendar imam visoka pričakovanja,« je povedal za L1 Nieuws.