Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Leži na 1740 metrih nadmorske višine, v srcu dežele Salzburg in po pravici slovi kot avstrijsko zimskošportno središče, ki je pozimi najbolj obdarjeno s snegom. Edinstvena lega in zračni tokovi z juga in severa poskrbijo, da so smučišča od konca novembra do začetka maja pokrita s svežim naravnim snegom. Za smučarje, ki iščejo zanesljivo snežno odejo, razgibane terene in živahni après-ski, je Obertauern prva izbira.

FOTO: MirjaGeh.com

Naravna snežna skleda s soncem od zore do mraka

Gore, ki obdajajo Obertauern, tvorijo veličasten naravni amfiteater. Lega v kotlini ponuja osupljive panoramske razglede, omogoča pa tudi redko priložnost, da se po progah spuščate v vseh smereh neba. Številna smučišča so obsijana s soncem samo dopoldne ali popoldne, v Obertauernu pa se lahko za njim podite ves dan. Bodisi prvi zavoji na sveže pripravljenih progah bodisi breztežni spusti po pršiču, zaradi zanesljive snežne pokritosti in popolne obsijanosti s soncem je vsak spust nepozabno doživetje.

Ski-in in ski-out udobje

Ena največjih prednosti Obertauerna je neprekosljiva lega neposredno ob progah. V neprekinjen krog je povezanih 26 sodobnih žičnic, tako da imate celotno smučišče praktično pred vrati. Pozabite na prepolne smučarske avtobuse ali dolge poti v smučarskih čevljih, saj večina hotelov in penzionov zagotavlja neposreden dostop do smučarskih prog. Smučarji lahko izbirajo med rdečo (v smeri urnega kazalca) in zeleno krožno progo (v nasprotni smeri urnega kazalca). Obe omogočata neprekinjen smučarski užitek, ne da bi si morali kdaj odpeti smuči. Z enajstih vstopnih točk vam je na voljo vsa gora.

FOTO: MirjaGeh.com

Proge za vse ravni smučarskega znanja

S sto kilometri odlično pripravljenih prog ima Obertauern za vsako raven smučarskega znanja nekaj. Začetniki in družine bodo uživali na 61 kilometrih prijaznih modrih prog, smučarji z več znanja se bodo preskušali na 35 kilometrih rdečih prog, prave profije pa na strmih pobočjih čakajo štirje kilometri tehnično zahtevnih črnih prog. Posebna ugodnost za družine je, da otroci do petega leta v spremstvu staršev smučajo brezplačno. To je resnična prednost za počitniški proračun. Obertauern pa tudi zunaj prog poskrbi, da se najmlajši gostje v varnem in igrivem okolju počutijo kar najbolje.

Družinska pustolovščina: otroška krožna proga in Bobbyjeva dežela

Obertauern je znan po otroški krožni progi, ki je bila zasnovana prav za male pustolovce. Bobbyjeva krožna proga, poimenovana po maskoti, puhastem snežnem zajčku, ponuja prijazno in zabavno doživetje za najmlajše. Večji otroci in mladostniki bodo na progi My Track našli zanimive izzive: merjenje časa, progo z valovi in celo grozljivo progo duhov. Ti igrivi vrhunci poskrbijo za nepozabne družinske trenutke tako na smučišču kot pozneje na družbenih omrežjih pod priljubljenim ključnikom #LOVEOBERTAUERN.

FOTO: MirjaGeh.com

Športni center v Obertauernu

Nekdanji športni center v Obertauernu je bil leta magnet za treninge vrhunskih športnikov. Hermann Maier si je z višinskimi treningi prav tu tlakoval pot do uspehov na svetovnem prvenstvu. Po zaprtju centra leta 2006 je poslopje dolgo samevalo, zdaj pa bo športni objekt z bogato tradicijo na novo zaživel.

Posodobljen športni center je 22. novembra letos odprl svoja vrata s tremi igrišči za padel, dvema dvoranama za skvoš, simulatorjem golfa, kegljiščem, biljardom in fitnesom. Ponudbo dopolnjujejo še otroške igralnice in raznoliki gostinski lokali. V športnem centru se tako lahko vse leto srečujejo domačini, gostje in športni navdušenci vseh starosti.

Prenočišča za vsak okus

Med skoraj 150 nastanitvenimi objekti v Obertauernu najde vsak gost prenočišče po svojem okusu. Izbira je velika, od luksuznih petzvezdičnih hotelov z obsežno velneško ponudbo, izbranih štirizvezdičnih superior hiš in očarljivih družinskih penzionov do stilno opremljenih apartmajev. Vsi imajo eno skupno lastnost, prisrčno avstrijsko gostoljubje. Na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji après-skija, saj je Obertauern znan po svojih pristnih kočah in živahnih barih, v katerih lahko smučarski dan zaključite v slogu.

FOTO: MirjaGeh.com

Več kot smučišče – doživetje zime

V Obertauernu smučanje ni edina dejavnost. Ponudbo bogatijo še proge za tek na smučeh, zimske pohodniške poti, pohodi s krpljami ali romantične vožnje s sanmi na konjsko vprego po zasneženih gozdovih. Temu se pridružujejo še odlične restavracije, sproščujoč velnes in privlačno vaško vzdušje. Obertauern je vse, kar potrebujete za uspešen zimski dopust.

Za smučarje, ki iščejo zanesljivo snežno odejo, ski-in in ski-out udobje ter družinam prijazno, pa vendar vznemirljivo vzdušje, je Obertauern odlična alpska destinacija. Načrtujte svoj zimski dopust zdaj in odkrijte, zakaj je Obertauern po vsej Avstriji znan kot kraj, kjer je doma sneg.

Več informacij je na spletni strani www.obertauern.com.

