  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    FOTO: MirjaGeh.com
    Galerija
    FOTO: MirjaGeh.com
    Promo Delo
    3. 12. 2025 | 10:33
    6:04
    A+A-

    Leži na 1740 metrih nadmorske višine, v srcu dežele Salzburg in po pravici slovi kot avstrijsko zimskošportno središče, ki je pozimi najbolj obdarjeno s snegom. Edinstvena lega in zračni tokovi z juga in severa poskrbijo, da so smučišča od konca novembra do začetka maja pokrita s svežim naravnim snegom. Za smučarje, ki iščejo zanesljivo snežno odejo, razgibane terene in živahni après-ski, je Obertauern prva izbira.

    FOTO: MirjaGeh.com
    FOTO: MirjaGeh.com

    Naravna snežna skleda s soncem od zore do mraka

    Gore, ki obdajajo Obertauern, tvorijo veličasten naravni amfiteater. Lega v kotlini ponuja osupljive panoramske razglede, omogoča pa tudi redko priložnost, da se po progah spuščate v vseh smereh neba. Številna smučišča so obsijana s soncem samo dopoldne ali popoldne, v Obertauernu pa se lahko za njim podite ves dan. Bodisi prvi zavoji na sveže pripravljenih progah bodisi breztežni spusti po pršiču, zaradi zanesljive snežne pokritosti in popolne obsijanosti s soncem je vsak spust nepozabno doživetje.

    Ski-in in ski-out udobje

    Ena največjih prednosti Obertauerna je neprekosljiva lega neposredno ob progah. V neprekinjen krog je povezanih 26 sodobnih žičnic, tako da imate celotno smučišče praktično pred vrati. Pozabite na prepolne smučarske avtobuse ali dolge poti v smučarskih čevljih, saj večina hotelov in penzionov zagotavlja neposreden dostop do smučarskih prog. Smučarji lahko izbirajo med rdečo (v smeri urnega kazalca) in zeleno krožno progo (v nasprotni smeri urnega kazalca). Obe omogočata neprekinjen smučarski užitek, ne da bi si morali kdaj odpeti smuči. Z enajstih vstopnih točk vam je na voljo vsa gora.

    FOTO: MirjaGeh.com
    FOTO: MirjaGeh.com

    Proge za vse ravni smučarskega znanja

    S sto kilometri odlično pripravljenih prog ima Obertauern za vsako raven smučarskega znanja nekaj. Začetniki in družine bodo uživali na 61 kilometrih prijaznih modrih prog, smučarji z več znanja se bodo preskušali na 35 kilometrih rdečih prog, prave profije pa na strmih pobočjih čakajo štirje kilometri tehnično zahtevnih črnih prog. Posebna ugodnost za družine je, da otroci do petega leta v spremstvu staršev smučajo brezplačno. To je resnična prednost za počitniški proračun. Obertauern pa tudi zunaj prog poskrbi, da se najmlajši gostje v varnem in igrivem okolju počutijo kar najbolje.

    Družinska pustolovščina: otroška krožna proga in Bobbyjeva dežela

    Obertauern je znan po otroški krožni progi, ki je bila zasnovana prav za male pustolovce. Bobbyjeva krožna proga, poimenovana po maskoti, puhastem snežnem zajčku, ponuja prijazno in zabavno doživetje za najmlajše. Večji otroci in mladostniki bodo na progi My Track našli zanimive izzive: merjenje časa, progo z valovi in celo grozljivo progo duhov. Ti igrivi vrhunci poskrbijo za nepozabne družinske trenutke tako na smučišču kot pozneje na družbenih omrežjih pod priljubljenim ključnikom #LOVEOBERTAUERN.

    FOTO: MirjaGeh.com
    FOTO: MirjaGeh.com

    Športni center v Obertauernu

    Nekdanji športni center v Obertauernu je bil leta magnet za treninge vrhunskih športnikov. Hermann Maier si je z višinskimi treningi prav tu tlakoval pot do uspehov na svetovnem prvenstvu. Po zaprtju centra leta 2006 je poslopje dolgo samevalo, zdaj pa bo športni objekt z bogato tradicijo na novo zaživel.

    Posodobljen športni center je 22. novembra letos odprl svoja vrata s tremi igrišči za padel, dvema dvoranama za skvoš, simulatorjem golfa, kegljiščem, biljardom in fitnesom. Ponudbo dopolnjujejo še otroške igralnice in raznoliki gostinski lokali. V športnem centru se tako lahko vse leto srečujejo domačini, gostje in športni navdušenci vseh starosti.

    Prenočišča za vsak okus

    Med skoraj 150 nastanitvenimi objekti v Obertauernu najde vsak gost prenočišče po svojem okusu. Izbira je velika, od luksuznih petzvezdičnih hotelov z obsežno velneško ponudbo, izbranih štirizvezdičnih superior hiš in očarljivih družinskih penzionov do stilno opremljenih apartmajev. Vsi imajo eno skupno lastnost, prisrčno avstrijsko gostoljubje. Na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji après-skija, saj je Obertauern znan po svojih pristnih kočah in živahnih barih, v katerih lahko smučarski dan zaključite v slogu.

    FOTO: MirjaGeh.com
    FOTO: MirjaGeh.com

    Več kot smučišče – doživetje zime

    V Obertauernu smučanje ni edina dejavnost. Ponudbo bogatijo še proge za tek na smučeh, zimske pohodniške poti, pohodi s krpljami ali romantične vožnje s sanmi na konjsko vprego po zasneženih gozdovih. Temu se pridružujejo še odlične restavracije, sproščujoč velnes in privlačno vaško vzdušje. Obertauern je vse, kar potrebujete za uspešen zimski dopust.

    Za smučarje, ki iščejo zanesljivo snežno odejo, ski-in in ski-out udobje ter družinam prijazno, pa vendar vznemirljivo vzdušje, je Obertauern odlična alpska destinacija. Načrtujte svoj zimski dopust zdaj in odkrijte, zakaj je Obertauern po vsej Avstriji znan kot kraj, kjer je doma sneg.

    Več informacij je na spletni strani www.obertauern.com.

    Naročnik oglasne vsebine je Obertauern

    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pretep

    Romi napadli varnostnike, zdaj se je oglasila tudi policija

    Glavni osumljenec pretepa v lokalu in kasnejših izgredov v bolnišnici je grozil tudi s pištolo.
    2. 12. 2025 | 13:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Odkrijte Obertauernzimskošportno središčeDružinska pustolovščinasmučanje
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Odhod slovenskega selektorja

    Kek: Celje ali Rijeka? Odgovor bom obdržal zase

    V daljšem pogovoru za Sportske novosti nekdanji slovenski nogometni selektor zanikal namige o selitvi v Zagreb.
    3. 12. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Ali zimski režim oken res zmanjša toplotne izgube? Strokovna pojasnila

    Nekateri trdijo, da gre za revolucionarno rešitev, drugi opozarjajo, da je le marketinška finta brez resničnega učinka. Kaj je torej res?
    Kaja Berlot 3. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Streljanje na rojstnodnevni zabavi

    Gostiteljica zabave mislila, da je slišala pokanje balonov, ne strelov

    Preiskovalci verjamejo, da je bilo vpletenih več strelcev, ki so še na begu. Čeprav je mesto Stockton v strahu, uradniki poudarjajo, da ni neposredne grožnje.
    3. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dražba

    Dogodek stoletja: Zimsko jajce prodano za 26 milijonov evrov

    Zimsko jajce je izdelano iz gorskega kristala, posnema zamrznjen kos ledu, prekrit pa je z motivi snežink in tisoči brušenih diamantov.
    3. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Zaslužek iz industrije prenesen v vilo in pinakoteko

    V Spodnjem Belvedereju sta na ogled zanimivi razstavi, ena o delih iz zbirke muzeja Langmatt, druga o opusu Franza Xaverja Messerschimdta.
    3. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Streljanje na rojstnodnevni zabavi

    Gostiteljica zabave mislila, da je slišala pokanje balonov, ne strelov

    Preiskovalci verjamejo, da je bilo vpletenih več strelcev, ki so še na begu. Čeprav je mesto Stockton v strahu, uradniki poudarjajo, da ni neposredne grožnje.
    3. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dražba

    Dogodek stoletja: Zimsko jajce prodano za 26 milijonov evrov

    Zimsko jajce je izdelano iz gorskega kristala, posnema zamrznjen kos ledu, prekrit pa je z motivi snežink in tisoči brušenih diamantov.
    3. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Zaslužek iz industrije prenesen v vilo in pinakoteko

    V Spodnjem Belvedereju sta na ogled zanimivi razstavi, ena o delih iz zbirke muzeja Langmatt, druga o opusu Franza Xaverja Messerschimdta.
    3. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Najbolj napredna rešitev za pošiljanje pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Če ste pod stresom, morate videti tole

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    Se odpovedujete dobri hrani? Nikar, to je boljša alternativa

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo, Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekskluzivno! Časovno omejeni popusti na legendarne programe.

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo