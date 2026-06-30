Odkritje mumije mlade plemkinje razkrilo tudi njeno zgodbo

Ko so urejali temelje cerkve Brezmadežne v občini Prata di Principato Ultra blizu Avellina, s čimer jo bodo zavarovali pred potresi, so prišli do povsem drugačnega, odmevnega odkritja.

Na območju pod oltarjem so odkrili mumifcirane ostanke mlade ženske, ki so jih lahko identificirali kot truplo plemkinje, ki je svoje kratko življenje preživela pred skoraj dvema stoletjema. Gre za redko odkritje.

Skrivnost identitete pokojnice razkril napis

Kot navaja portal Avellino Today, so obnovitvena dela potekala na pobudo avellinske škofije. Tehniki so odkrili človeške ostanke v tako dobrem stanju, da so osupnili tudi strokovnjake, ki so sodelovali pri najdbi. Skrivnost identitete pokojnice je razkril napis ob grobu. Le nekaj vrstic, vklesanih v kamen, je zadostovalo za rekonstrukcijo imena, datuma in življenja Marie Macrine Grillo, umrle 22. aprila 1843. Tedaj je bila stara komaj 26 let.

Življenje, zaznamovano s pobožnostjo

Arheologinja Albina Moscariello je rekonstruirala profil pokojnice: pripadala je plemiški in v tamkajšnjem okolju pomembni družini, izbrala pa si je — ali pa so ji dodelili — obliko laične posvetitve v domačem okolju, kar pomeni življenje, zaznamovano s pobožnostjo in dobrodelnostjo, a brez samostanske klavzure.

»Najdba tako dobro ohranjenih mumificiranih ostankov mlade Marie Macrine Grillo je bila trenutek velike ganjenosti za vse strokovnjake, vključene v delo,« je dejala arheologinja Anna Nenna.

Ko bodo dela za utrditev končana, se bodo ostanki plemkinje vrnili v apsidalni del cerkve Brezmadežne. Skoraj 200 let pozneje, na isto mesto.