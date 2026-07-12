Najdba, ki naj bi oživila turizem v Egiptu

Arheologi so v bližini južnega egiptovskega mesta Luksor odkrili 3000 let staro grobnico, so sporočile oblasti. Gre za najnovejšo v nizu odkritij, za katera si uradniki obetajo, da bodo spodbudila turizem.

Grobnico, za katero so ugotovili, da je pripadala moškemu z imenom Paser, je odkrila nizozemska arheološka odprava z Univerze v Leidnu v nekropoli Šejh Abd el-Kurna na zahodnem bregu Luksorja, je sporočilo egiptovsko ministrstvo za turizem in starine.

Strokovnjaki menijo, da grobnica izvira iz ramzeškega obdobja, ki zajema 19. in 20. egiptovsko dinastijo, pri čemer se opirajo na slogovne značilnosti njenih napisov. Kot so dodali, se grobnica, ki leži vzhodno od že znanega grobnega najdišča, drži tradicionalne zasnove zasebnih tebanskih grobnic iz obdobja Novega kraljestva (1570–1069 pr. n. št.).

Sestavljena je iz odprtega dvorišča, ki vodi v v skalo vklesano kapelo v obliki obrnjene »T«, pod katero so vkopane pokopne komore. Arheologi so na dvorišču odkrili več dobro ohranjenih arhitekturnih elementov, med drugim klop iz nepečene opeke ter stopnišče, ob straneh katerega potekata poševni klančini, ki vodijo do vhoda.

V notranjosti napisi z Paserjevim imenom prikazujejo njega, kako časti različna božanstva znotraj svetišč, pa tudi njega in ženo, sedeča pred daritveno mizo. Ekipa je sporočila, da bodo dokumentiranje in raziskave nadaljevali, da bi ugotovili, kdo je bil v grobnici pokopan, ter bolje razumeli njen zgodovinski in arheološki kontekst.

Odkritje prihaja v času, ko Egipt skuša s predstavitvijo novih arheoloških najdb podpreti turizem, ki je eden ključnih virov deviz za državo. Luksor je dom nekaterih najpomembnejših antičnih spomenikov in arheoloških najdišč na svetu.