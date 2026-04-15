Odkritje: kako je mala čigra iz Sečovelj poletela do Senegala

Mala čigra je najmanjša evropska čigra, njeno telo meri le do 25 centimetrov, a zmore veliko. Krila jo lahko odnesejo zelo daleč. V Krajinskem parku Sečoveljske soline so bili presenečeni, ko so iz Senegala prejeli novico o mali čigri, ki so jo kot mladiča obročkali 23. junija 2017 na območju Fontanigge oziorma Sečoveljskih solin.

Po skoraj devetih letih so jo njihovi kolegi 8. aprila letos ujeli (in seveda izpustili) v Narodnem parku La Langue de Barbarie v Senegalu.

»Da se navadne čigre selijo v zahodno Afriko, smo že vedeli, saj je bilo od tam znanih več najdb in opazovanj. Za malo čigro pa je to prva znana najdba slovensko obročkane ptice v zahodni Afriki,« so zapisali.

Poudarjajo, da so takšne novice izjemno dragocene, saj potrjujejo pomen sečoveljskih solin za gnezdenje male čigre in hkrati odpirajo vpogled v selitvene poti te drobne, a izjemne vrste.

Populacija na svetovni ravni upada

Na portalu Krajinskega parka Sečoveljske soline o tej vrsti ptic izveš marsikaj. Med drugim, da je na tamkajšnjem območju začela gnezditi leta 1985, a več kot deset let tam niso gnezdili več kot trije pari. Šele v letu 2002 je gnezdilo več kot deset parov, leta 2005 več kot 20 parov in leta 2012 kar 72 parov. Pozneje je populacija upadla, tako da je leta 2016 gnezdilo manj kot 30 parov.

Mala čigra gnezdi kolonijsko na peščenih in prodnatih morskih obrežjih, v solinah, na otokih, pa tudi na obrežjih jezer in velikih rek v notranjosti. V Sečoveljskih solinah gnezdi v majhnih, raztresenih kolonijah na obrežju večjih bazenov, nizkih neporaščenih nasipih, manjših blatnih otokih ali okopninah sredi večjih solinskih bazenov, pri čemer izbira tla z malo ali nič vegetacije, gnezdo pa skromno obloži z lupinami polžev in školjk. V Sečoveljskih solinah je v obdobju 2002–2015 na površini 47 ha gnezdilo 12–72 parov malih čiger, kar preračunano pomeni gostoto 0,3–1,5 parov na hektar.

V Evropi trend ohranjenosti male čigre ni znan, na svetovni ravni pa upada. Ker mala čigra najraje gnezdi na najnižjih, z vodno gladino skorajda izenačenih mestih, je njen gnezditveni uspeh pogosto majhen zaradi zalitja gnezda. V Sečoveljskih solinah jo ogroža tudi neustrezna višina vode zaradi vremenskih razmer (obilna deževja, zaradi katerih se jajca zlepijo s podlago in propadejo) in neustreznega upravljanja vodnega režima za potrebe proizvodnje soli (slab nadzor nad vodnim stanjem, dotrajana infrastruktura), plenjenja (siva vrana, sraka, lisica), sprehajalcev in neprimernih oblik rekreacije (kopanje, mazanje s solinskim blatom).

Aktivno solinarstvo, ki zagotavlja nasipe in ustrezne vodne režime, podpira ohranjanje male čigre. Predlagani varstveni ukrepi za vrsto so primeren vodostaj na zanjo zanimivih območjih za gnezdenje in vzdrževanje ustreznega vodnega režima.