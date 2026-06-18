Odpira se predsedniška knjižnica Baracka Obame

Mnenja o Obamovem predsedniškem centru so različna ne le zaradi oblike. Otvoritvena slovesnost centra bo nocoj, za se odpira javnost zatem.

»Amerika ni projekt enega samega ­človeka. Najmočnejša beseda v naši demokraciji je beseda mi. 'Mi, ljudje.' 'Zmogli bomo.' 'In da, zmoremo.' Ta ­beseda ni v lasti nikogar. Pripada vsem. Kakšna veličastna naloga nam je dana, da nenehno poskušamo izboljšati ta naš veliki narod,« je del znamenitega govora 44. ameriškega predsednika Baracka Obame iz leta 2015 v Selmi v Alabami. Izrečene so bile ob 50. obletnici pohoda za državljanske pravice od Selme do Montgomeryja, zdaj so ulite v beton njegove predsedniške knjižnice, Obamovega predsedniškega centra v Chicagu, ki bo za javnost jutri odprl vrata. Mnenja o osemnadstropnem stolpičastem centru, ki zaradi monolitne oblike spominja na totem, mavzolej, nekateri v njem prepoznavajo bunker, so različna. FOTO: Jonathan Ernst/ Reuters Za odprtje so ...