Odpoklic skoraj 19 milijonov jajc zaradi suma salmonele

Le nekaj tednov po obsežnem izbruhu ciklosporiaze, ki so ga v ZDA povezali s svežo zelenjavo, predvsem solato, se ameriške oblasti znova spopadajo z velikim odpoklicem živil. Tokrat so zaradi suma okužbe s salmonelo s trgovskih polic umaknili skoraj 19 milijonov jajc, poroča New York Post.

Ameriški proizvajalec Midwest Poultry Services iz zvezne države Indiana je prostovoljno odpoklical skoraj 1,59 milijona ducatov belih in rjavih jajc. Med rednim okoljskim nadzorom je namreč zaznal možno prisotnost bakterije Salmonella Enteritidis na dveh farmah v Teksasu, zato je takoj ustavil dobavo svežih jajc s teh lokacij.

Doslej oblasti niso potrdile primerov obolenj, povezanih z odpoklicanimi jajci, vendar ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) kupce poziva, naj jih ne uživajo, temveč jih vrnejo v trgovino.

Salmoneloza je nalezljiva bolezen, ki se na človeka najpogosteje prenese z uživanjem okuženih jajc, perutninskega mesa ali drugih živil živalskega izvora, ki niso bila dovolj toplotno obdelana. Okužba se lahko širi tudi s stikom z okuženimi osebami ali živalmi. Inkubacijska doba traja od šest do 72 ur, najpogosteje pa od 12 do 36 ur, navaja NIJZ.

Okužba pogosto poteka brez simptomov. Pri obolelih se najpogosteje pojavijo driska, bolečine v trebuhu, bruhanje in povišana telesna temperatura, težave pa pri večini izzvenijo v nekaj dneh. Hujši potek bolezni lahko ogrozi predvsem osebe z oslabljeno odpornostjo, v redkih primerih pa bakterija vstopi v krvni obtok in povzroči sepso ali vnetja notranjih organov. Tveganje za okužbo zmanjšamo z dosledno osebno higieno, ločenim rokovanjem s surovimi živili ter temeljito toplotno obdelavo mesa in jajc.