Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

Vsakodnevna kapsula za »več energije« ali »močnejšo odpornost« se zdi nedolžen ritual, toda podatki NIJZ iz zadnjega desetletja kažejo drugačno sliko, v kateri prehranska dopolnila niso več le neškodljiv dodatek, temveč tudi potencialen vir resnih okvar jeter in ledvic. Sistem nutrivigilance je doslej zabeležil tudi akutno odpoved jeter, hude alergijske reakcije in številne manj očitne težave, od prebavnih motenj do sprememb na koži, kar odpira neprijetno vprašanje, koliko tega sploh zaznamo.

Članek razkriva, zakaj so prav vitamini A, D in B6 ter nekateri rastlinski izvlečki med tistimi, kjer tveganje najhitreje preseže korist, kako lahko preveliki odmerki povzročijo glavobole, motnje vida, izpadanje las ali okvaro živcev, in kje se prične nevarno prekrivanje več izdelkov hkrati. Obenem pokaže, kdaj so dopolnila utemeljena – od vitamina D v zimskih mesecih do folne kisline pri nosečnicah – ter pušča odprto vprašanje, ali Slovenci sploh še ločimo med zdravstveno potrebo in marketinškim prepričanjem.