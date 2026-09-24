Odpovedala se je dedovanju po očetu, zdaj jo zanima, ali ji pripada nujni delež

Leta 2001 se je bralka na zapuščinski obravnavi po pokojnem očetu odpovedala dedovanju, zato je njen delež pripadel materi. Kot pojasnjuje, naj bi takrat v družini veljal tudi ustni dogovor, vendar ta pozneje ni bil upoštevan.

Po materini smrti se je položaj dodatno zapletel. Mati je namreč svoje premoženje zapustila sinu in snahi, zato se je bralka vprašala, ali lahko kljub nekdanji odpovedi dedovanju še vedno zahteva nujni delež po očetu.

Pravnik pojasnjuje, kakšne posledice ima odpoved dedovanju, ali lahko ustni družinski dogovor vpliva na pravni položaj in kje bi bralka še lahko uveljavljala svoje dedne pravice.

Celoten odgovor pravnika preberite na deloindom.si.