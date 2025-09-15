Odpovedali so mu oddajo, zdaj slavi na emmyjih: »Želim si spet v službo«

Neomejen dostop | že od 14,99€
Na 77. podelitvi nagrad emmy je Stephen Colbert osvojil nagrado za najboljšo pogovorno oddajo z The Late Show with Stephen Colbert, čeprav je televizijska mreža CBS njegovo oddajo letos odpovedala. Ob prevzemu priznanja je občinstvo nagradilo Colberta s stoječimi ovacijami in vzkliki »Stephen, Stephen!«.
»Rad imam to, kar počnemo, in rad bi še naprej prihajal na delo,« je dejal novinarjem v zakulisju. »Čeprav se bo oddaja maja končala, bom vsak dan užival in skušal to poglavje skleniti kar se da lepo.«
Colbertov uspeh je pospremila tudi podpora kolegov, med njimi Johna Oliverja in Jimmyja Kimmela, ki sta javno pozivala k glasovanju zanj. CBS je odpoved oddaje utemeljil s finančnimi razlogi, a so nekateri komentatorji namigovali, da je odločitev povezana z njegovimi kritičnimi izjavami o dogovarjanju med Paramount Global in Donaldom Trumpom.
Colbert, ki je v svoji karieri prejel že deset emmyjev, je obljubil, da bo zadnje mesece oddaje posvetil ustvarjanju »vesele in nepozabne« sezone.
Na 77. podelitvi emmyjev (Los Angeles, 14. september 2025) je bilo nekaj velikih zmagovalcev:
Najboljša omejena serija
Nagrada za režijo (Philip Barantini)
Glavni igralec (15-letni Owen Cooper – postal je najmlajši moški prejemnik emmyja)
Glavni igralec v omejeni seriji (Stephen Graham)
Stranska igralka (Erin Doherty)
Najboljša dramska serija
Glavni igralec v dramski seriji (Noah Wyle – njegov prvi emmy po 26 letih)
Najboljša komedija
Več nagrad za Setha Rogna, ki je štirikrat stopil na oder kot zmagovalec
