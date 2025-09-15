Odpovedali so mu oddajo, zdaj slavi na emmyjih: »Želim si spet v službo«

Na 77. podelitvi nagrad emmy je Stephen Colbert osvojil nagrado za najboljšo pogovorno oddajo z The Late Show with Stephen Colbert, čeprav je televizijska mreža CBS njegovo oddajo letos odpovedala. Ob prevzemu priznanja je občinstvo nagradilo Colberta s stoječimi ovacijami in vzkliki »Stephen, Stephen!«.

»Rad imam to, kar počnemo, in rad bi še naprej prihajal na delo,« je dejal novinarjem v zakulisju. »Čeprav se bo oddaja maja končala, bom vsak dan užival in skušal to poglavje skleniti kar se da lepo.«

Stephen Colbert prejel emmyja za najboljšo pogovorno oddajo za The Late Show with Stephen Colbert na 77. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu. FOTO: Mike Blake/Reuters

Colbertov uspeh je pospremila tudi podpora kolegov, med njimi Johna Oliverja in Jimmyja Kimmela, ki sta javno pozivala k glasovanju zanj. CBS je odpoved oddaje utemeljil s finančnimi razlogi, a so nekateri komentatorji namigovali, da je odločitev povezana z njegovimi kritičnimi izjavami o dogovarjanju med Paramount Global in Donaldom Trumpom.

Colbert, ki je v svoji karieri prejel že deset emmyjev, je obljubil, da bo zadnje mesece oddaje posvetil ustvarjanju »vesele in nepozabne« sezone.

Na 77. podelitvi emmyjev (Los Angeles, 14. september 2025) je bilo nekaj velikih zmagovalcev:

Owen Cooper z emmyjem za najboljšega stranskega igralca za vlogo v Adolescenca ob 77. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu. FOTO: Mike Blake/Reuters

Adolescence – britanska serija o odraščanju in družbenih problemih, je pobrala največ nagrad.

Najboljša omejena serija

Nagrada za režijo (Philip Barantini)

Glavni igralec (15-letni Owen Cooper – postal je najmlajši moški prejemnik emmyja)

Glavni igralec v omejeni seriji (Stephen Graham)

Stranska igralka (Erin Doherty)

Ekipa serije The Pitt je na 77. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu prejela nagrado za najboljšo dramsko serijo. Foto: Kevin Winter/Getty Images via AFP

The Pitt – medicinska drama

Najboljša dramska serija

Glavni igralec v dramski seriji (Noah Wyle – njegov prvi emmy po 26 letih)

Ekipa serije The Studio, zmagovalke v kategoriji najboljša komedija, z več nagradami tudi za scenarij in igralske dosežke, v zakulisju 77. podelitve emmyjev v Los Angelesu. FOTO: Amy Sussman/Getty Images via AFP

The Studio – komična serija

Najboljša komedija

Več nagrad za Setha Rogna, ki je štirikrat stopil na oder kot zmagovalec

Cristin Milioti z emmyjem za najboljšo igralko v seriji The Penguin na 77. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu. FOTO: Daniel Cole/Reuters