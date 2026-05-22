Odpravnine Orbánovih ministrov bodo namenili sirotišnici v Ukrajini

Odpravnine, do katerih so upravičeni ministri prejšnje madžarske vlade, bodo podarjene ukrajinski sirotišnici, je sporočil novi madžarski premier Péter Magyar. Magyar je po uradni primopredaji ministrskih obveznosti potrdil, da se je nekdanji kabinet strinjal, poroča Hungary Today.

Po madžarski zakonodaji so ministri in njihovi namestniki po koncu mandata upravičeni do plačil, sorazmernih s časom, ki ga opravljajo. Magyar je povedal, da je v primeru ministrov skupni znesek znašal 350 milijonov madžarskih forintov (okoli 900.000 evrov), medtem ko je skupni znesek, vključno s plačili namestnikom ministrov, dosegel skoraj milijardo forintov (2,5 milijona evrov).

»Pozivam ministre, ki so uničili našo državo in jo zadolžili, naj niti ne pomislijo na to, da bi vzeli ta denar,« je Magyar dejal, ko je prvič napovedal potezo. »Glede na stanje, v katerem so pustili državo, je najmanj, kar lahko storijo, da ne vzamejo teh milijonov forintov odpravnine,« je ostro kritiziral nekdanjega premiera Viktorja Orbána in stranko Fidesz zaradi njunega finančnega upravljanja. Novi premier je izpostavil porast državnega dolga na skoraj 75 odstotkov BDP in visoko stopnjo inflacije, pri čemer tudi trdi, da so domači oligarhi prek državnih pogodb nabrali več deset milijard forintov.

Nič več privilegijev!

Ukrajinska sirotišnica Dobri samaritan v vasi Veliki Dobron v zakarpatski regiji Ukrajine se nahaja tik za vzhodno mejo Madžarske, kjer pretežno živi madžarsko govoreča manjšina. Leta 1995 jo je ustanovila nizozemska dobrodelna organizacija Stichting Hulp Oost-Europa in jo predala Zakarpatski reformirani cerkvi, ki je najstarejša protestantska skupnost v Ukrajini. Stanovalke sirotišnice so deklice, stare od dveh do dvanajstih let, ne glede na vero ali etnično pripadnost. Pogosto so to otroci s hudimi boleznimi.

Nekdanji premier Viktor Orbán se pred desetimi dnevi ni udeležil uradne slovesnosti ob prenosu funkcije in ni med nekdanjimi uradniki, ki so se strinjali z odpovedjo odpravnin. Zaradi svojega nekdanjega zakonodajnega statusa je Orbán zakonsko upravičen do trimesečne poslanske plače v višini 6,37 milijona forintov (cca. 17.000 evrov) in šestmesečne premierske plače v skupni višini 32,4 milijona forintov (90.000 evrov). Veljavni pravni okvir mu zagotavlja tudi namensko vozilo z voznikom za naslednjih 16 let ter pisarniški prostor z dvema zaposlenima za osemletno obdobje. Magyar, ki z Orbánom od volitev ni imel neposredne komunikacije, je izjavil, da bo nekdanjemu voditelju preprečil dostop do teh privilegijev.