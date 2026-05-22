  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Odpravnine Orbánovih ministrov bodo namenili sirotišnici v Ukrajini

    Novi madžarski premier Péter Magyar je sporočil, da se prejšnja vlada strinja z donacijo, a vseeno odpira vprašanje privilegijev nekdanjega premiera.
    Nekdanji premier Viktor Orbán se pred desetimi dnevi ni udeležil uradne slovesnosti ob prenosu funkcije. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Galerija
    Nekdanji premier Viktor Orbán se pred desetimi dnevi ni udeležil uradne slovesnosti ob prenosu funkcije. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    T. J.
    22. 5. 2026 | 14:15
    22. 5. 2026 | 14:16
    3:10
    A+A-

    Odpravnine, do katerih so upravičeni ministri prejšnje madžarske vlade, bodo podarjene ukrajinski sirotišnici, je sporočil novi madžarski premier Péter Magyar. Magyar je po uradni primopredaji ministrskih obveznosti potrdil, da se je nekdanji kabinet strinjal, poroča Hungary Today

    Po madžarski zakonodaji so ministri in njihovi namestniki po koncu mandata upravičeni do plačil, sorazmernih s časom, ki ga opravljajo. Magyar je povedal, da je v primeru ministrov skupni znesek znašal 350 milijonov madžarskih forintov (okoli 900.000 evrov), medtem ko je skupni znesek, vključno s plačili namestnikom ministrov, dosegel skoraj milijardo forintov (2,5 milijona evrov). 

    »Pozivam ministre, ki so uničili našo državo in jo zadolžili, naj niti ne pomislijo na to, da bi vzeli ta denar,« je Magyar dejal, ko je prvič napovedal potezo. »Glede na stanje, v katerem so pustili državo, je najmanj, kar lahko storijo, da ne vzamejo teh milijonov forintov odpravnine,« je ostro kritiziral nekdanjega premiera Viktorja Orbána in stranko Fidesz zaradi njunega finančnega upravljanja. Novi premier je izpostavil porast državnega dolga na skoraj 75 odstotkov BDP in visoko stopnjo inflacije, pri čemer tudi trdi, da so domači oligarhi prek državnih pogodb nabrali več deset milijard forintov.

    Nič več privilegijev!

    Ukrajinska sirotišnica Dobri samaritan v vasi Veliki Dobron v zakarpatski regiji Ukrajine se nahaja tik za vzhodno mejo Madžarske, kjer pretežno živi madžarsko govoreča manjšina. Leta 1995 jo je ustanovila nizozemska dobrodelna organizacija Stichting Hulp Oost-Europa in jo predala Zakarpatski reformirani cerkvi, ki je najstarejša protestantska skupnost v Ukrajini. Stanovalke sirotišnice so deklice, stare od dveh do dvanajstih let, ne glede na vero ali etnično pripadnost. Pogosto so to otroci s hudimi boleznimi.

    Nekdanji premier Viktor Orbán se pred desetimi dnevi ni udeležil uradne slovesnosti ob prenosu funkcije in ni med nekdanjimi uradniki, ki so se strinjali z odpovedjo odpravnin. Zaradi svojega nekdanjega zakonodajnega statusa je Orbán zakonsko upravičen do trimesečne poslanske plače v višini 6,37 milijona forintov (cca. 17.000 evrov) in šestmesečne premierske plače v skupni višini 32,4 milijona forintov (90.000 evrov). Veljavni pravni okvir mu zagotavlja tudi namensko vozilo z voznikom za naslednjih 16 let ter pisarniški prostor z dvema zaposlenima za osemletno obdobje. Magyar, ki z Orbánom od volitev ni imel neposredne komunikacije, je izjavil, da bo nekdanjemu voditelju preprečil dostop do teh privilegijev.

    Novice  |  Slovenija
    Afera Black Cube

    Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

    »Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« pravi Miro Cerar.
    22. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javne finance

    Slovenija s proračunsko luknjo presegla maastrichtsko mejo

    Bruselj ugotavlja, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegel tri odstotke BDP in da se bo še zviševal, tudi zaradi interventnega zakona.
    Peter Žerjavič 21. 5. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijska pogodba

    Poudarki koalicijske pogodbe: ukinitev Dovosa in morebiten poseg v javne plače

    Koalicijska pogodba je spisana v 15 poglavjih na 35 straneh. Posamične rešitve so večinoma opredeljene skopo in faktografsko.
    22. 5. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Koalicijska pogodba: Projekt JEK2 se nadaljuje

    Po poglavjih bomo pregledali koalicijsko pogodbo, izpostavljamo najpomembnejše ideje oziroma zaveze.
    21. 5. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se lotiti gradnje ali sanacije svojega doma

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Mnogi v stanovanjskih blokih ne vzdržujejo skupne lastnine

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spodbudno je, da po koroni nismo vsi ostali na delu od doma (VIDEO)

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MadžarskaViktor OrbanUkrajinaEUPeter Magyar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Ljubljana

    Na domačem ledu se je spisala pravljica slovenskega krlinga

    Slovenska reprezentanca v krlingu je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C osvojila zlato kolajno in se je uvrstila v drugi kakovostni razred.
    Matic Rupnik 22. 5. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Veliko priznanje za Pepa Guardiolo, ki zapušča Manchester

    Španski trener Manchester Cityja Pep Guardiola bo po desetletju zapustil sinje modre, ti pa mu bodo namenili prav posebno pozornost.
    22. 5. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Po tragični nesreči: Očitno nam manjka preprosta odgovornost

    Sistemska pomanjkljivost ni le na semaforjih ljubljanskih ulic, ocenjuje Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot.
    22. 5. 2026 | 15:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    SP v hokeju

    Zanimivo je bilo delati pri CSKA, toda moskovski hrup ni bil zame

    Klemen Mohorič, trener slovenskih vratarjev, nam je v Švici govoril o risih ter o svojem vsakdanu v Rusiji, kjer je spoznal številna mesta, navade in hrano.
    S prizorišča:Siniša Uroševič 22. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    (videokomentar) Pri zdravju nastaja radikalen miselni preobrat

    Nadaljujejo se analize koalicijske pogodbe, komentirata jo Rok Tamše in Janez Tomažič
    22. 5. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Po tragični nesreči: Očitno nam manjka preprosta odgovornost

    Sistemska pomanjkljivost ni le na semaforjih ljubljanskih ulic, ocenjuje Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot.
    22. 5. 2026 | 15:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    SP v hokeju

    Zanimivo je bilo delati pri CSKA, toda moskovski hrup ni bil zame

    Klemen Mohorič, trener slovenskih vratarjev, nam je v Švici govoril o risih ter o svojem vsakdanu v Rusiji, kjer je spoznal številna mesta, navade in hrano.
    S prizorišča:Siniša Uroševič 22. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    (videokomentar) Pri zdravju nastaja radikalen miselni preobrat

    Nadaljujejo se analize koalicijske pogodbe, komentirata jo Rok Tamše in Janez Tomažič
    22. 5. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    22. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo