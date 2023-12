Odprta vrata: Oaza miru v predmestju Milana

Po reorganizaciji tlorisa in prehodov v dvonadstropnem stanovanju v večji stanovanjski hiši v milanskem predmestju Rozzano so se lastniki preselili v svojevrstno oazo miru – njena najboljša pridobitev sta strešna terasa in povezan glavni bivalni prostor, ki se z njo in novimi strešnimi okni odpira proti svetlobi.

Idejna zasnova je delo milanske notranje oblikovalke Francesce Gilardi iz milanskega arhitekturnega biroja Gilardi Interiors on Staging.

