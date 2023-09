Odprte hiše Slovenije vabijo na prvi OHS minifest: Ljubljana

Svoja vrata bodo spet odprli nekateri najbolj obiskani javni objekti zadnjega OHS festivala. OHS minifest ponuja tudi edinstveno priložnost, da si obiskovalci brezplačno ogledajo prepoznavne arhitekturne projekte v Ljubljani, kjer so bila mesta v preteklosti zelo hitro zasedena.

Program tridnevnega arhitekturnega minifesta je nastal z namenom ozaveščanja lokalnih prebivalcev in širše javnosti o pomenu dobro oblikovanih prostorov za kakovostno življenje ter zagotavljanja večje dostopnosti in možnosti obiska kakovostne arhitekture skozi vse leto.

Odprte hiše Slovenije so od februarja 2023 del projekta Open House Europe, ki povezuje 11 evropskih mest in Slovenijo. Spodbuditi želi bolj vključujočo razpravo o arhitekturi kot skupni evropski identiteti in opolnomočiti državljane, da se zavzemajo za dobro zasnovano grajeno okolje. Prvo leto sodelovanja zaznamujejo z geslom Skupaj gradimo prihodnosti (Building Futures Together), ki v aktivnostih izpostavlja trajnostne vidike s poudarkom na revitalizaciji, kakovostnih prenovah in novih programih v obstoječem stavbnem fondu.

Srž OHS minifesta tako ostaja osebna izkušnja kakovostne arhitekture. Da bi lahko zagovarjali dobro oblikovanje in arhitekturo, ju morajo ljudje najprej izkusiti. Po nedavnih raziskavah je več kot 75 odstotkov obiskovalcev odgovorilo, da je obisk dogodkov Odprtih hiš spremenil njihov pogled ter dojemanje mesta in arhitekture. Odprte hiše tako spodbujajo obiskovalce, da so ponosni na kakovostno arhitekturo v svojem mestu in se aktivneje vključujejo v lokalne procese načrtovanja in oblikovanja.

Šolska knjižnica OŠ Vič, arhitektura: ARP studio FOTO: Ana Skobe

Obiskovalci OHS minifesta si bodo pod vodstvom arhitektov, uporabnikov in drugih strokovnjakov lahko med drugim znova ogledali prenovljeno Palačo Kazina, Muslimanski kulturni center, ki že več let navdušuje občinstvo festivala, in Center Rog, kreativno središče, ki svoja vrata kmalu odpira v prenovljeni podobi. Organizirali bodo tudi ogled s Plečnikovo nagrado nagrajene Šolske knjižnice OŠ Vič.

V sklopu še vedno trajajočega Ravnikarjevega leta se bodo obiskovalci lahko udeležili raziskovanja dvoran in zaodrja Cankarjevega doma, si ogledali Trg republike in vstopili v stolpnico TR3 ter se udeležili vodenja po Ferantovem vrtu.

Vodenje po Trgu republike. FOTO: Megi Pilko

Celoten program OHS minifesta: Ljubljana je objavljen na spletni platformi Odprte hiše Slovenije (www.odprtehiseslovenije.org/ohsminifest). Prijave na oglede in vodenja so obvezne. Obiskovalci se na oglede lahko prijavijo na spletni strani OHS od 20. 9. 2023 naprej.

Odprte hiše Slovenije so del projekta Open House Europe, ki ga sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kulturo.