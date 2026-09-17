Office 2024 Pro in Windows 11 Pro: kaj prinaša nadgradnja programske opreme

Office 2024 Pro vključuje orodja, kot so Word, Excel, PowerPoint in Outlook, ki pokrivajo različne potrebe – od priprave dokumentov in preglednic do izdelave predstavitev ter organizacije elektronske pošte. Pomembna razlika pri tej različici je tudi način nakupa, saj ne zahteva stalnega naročniškega plačila.

V okviru Keysoffove akcije Office Super Sale je Office 2024 Pro za en računalnik trenutno mogoče kupiti za 19,99 EUR, kar je več kot 90-% znižanje glede na prvotno ceno. Za gospodinjstva ali uporabnike, ki programsko opremo potrebujejo na več računalnikih, je na voljo tudi paket za tri računalnike za 49,99 EUR oziroma 16,66 EUR na računalnik. Pri obeh različicah gre za enkratni nakup, zato ni treba načrtovati rednih naročnin.

Druga možnost za posodobitev računalnika je Windows 11 Pro, ki je trenutno na voljo za 13,55 EUR. Različica Pro je namenjena tudi uporabnikom, ki potrebujejo več nadzora nad sistemom. Med funkcijami so šifriranje diska BitLocker, oddaljeno namizje Remote Desktop, virtualizacija Hyper-V in upravljanje nastavitev prek Group Policy. Za uporabnike, ki računalnik uporabljajo tudi za zahtevnejše delovne naloge, so lahko takšne možnosti pomembnejše od videza operacijskega sistema.

Kombinacija novejše različice Officea in sistema Windows 11 Pro je tako ena od možnosti za posodobitev starejšega računalniškega okolja brez prehoda na več ločenih naročniških storitev. Trenutne cene so del Keysoffove akcije Office Super Sale, ki je časovno omejena, zato se lahko ponudba in cene posameznih izdelkov pozneje spremenijo.

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