  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Office 2024 Pro in Windows 11 Pro: kaj prinaša nadgradnja programske opreme

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    FOTO: Sunrise Business Tech Limited
    Galerija
    FOTO: Sunrise Business Tech Limited
    Promo Delo
    17. 9. 2026 | 10:06
    6:57
    A+A-

    Office 2024 Pro vključuje orodja, kot so Word, Excel, PowerPoint in Outlook, ki pokrivajo različne potrebe – od priprave dokumentov in preglednic do izdelave predstavitev ter organizacije elektronske pošte. Pomembna razlika pri tej različici je tudi način nakupa, saj ne zahteva stalnega naročniškega plačila.

    V okviru Keysoffove akcije Office Super Sale je Office 2024 Pro za en računalnik trenutno mogoče kupiti za 19,99 EUR, kar je več kot 90-% znižanje glede na prvotno ceno. Za gospodinjstva ali uporabnike, ki programsko opremo potrebujejo na več računalnikih, je na voljo tudi paket za tri računalnike za 49,99 EUR oziroma 16,66 EUR na računalnik. Pri obeh različicah gre za enkratni nakup, zato ni treba načrtovati rednih naročnin.

    Druga možnost za posodobitev računalnika je Windows 11 Pro, ki je trenutno na voljo za 13,55 EUR. Različica Pro je namenjena tudi uporabnikom, ki potrebujejo več nadzora nad sistemom. Med funkcijami so šifriranje diska BitLocker, oddaljeno namizje Remote Desktop, virtualizacija Hyper-V in upravljanje nastavitev prek Group Policy. Za uporabnike, ki računalnik uporabljajo tudi za zahtevnejše delovne naloge, so lahko takšne možnosti pomembnejše od videza operacijskega sistema.

    Kombinacija novejše različice Officea in sistema Windows 11 Pro je tako ena od možnosti za posodobitev starejšega računalniškega okolja brez prehoda na več ločenih naročniških storitev. Trenutne cene so del Keysoffove akcije Office Super Sale, ki je časovno omejena, zato se lahko ponudba in cene posameznih izdelkov pozneje spremenijo.

    Office 2024 Pro z vseživljenjsko licenco kmalu na razprodaji!

     

    Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!

     

    Priborite svoj pristni paket Office + Windows ugodneje (koda za popust: SKK62)

     

    Še več ugodnih kompletov vodilnih blagovnih znamk:

    Odkrijte več orodij>>>

    Zakaj izbrati Keysoff?

    Keysoff je zaupanja vredna globalna spletna trgovina, specializirana za izvirne licenčne ključe za računalniške operacijske sisteme, pisarniške programe za produktivnost in programska orodja. Z zavezanostjo vrednosti in kakovosti Keysoff že več let služi strankam po vsem svetu in vedno sledi filozofiji, da je stranka na prvem mestu, in zagotovi najboljšo možno izkušnjo nakupa. Kaj dobite pri Keysoffu:

    • takojšnja dostava po e-pošti — brez čakanja, brez pošiljanja
    • brezplačna tehnična podpora — pred nakupom in po njem
    • varno plačilo — vaši podatki ostanejo zaščiteni
    • zaupanja vredno po vsem svetu — 4,8★ na Trustpilotu, več tisoč mnen
       

    Vprašanja? Stopite v stik z nami kadar koli: service@keysoff.com.

    Naročnik oglasne vsebine je SUNRISE BUSINESS TECH LIMITED

    Premium
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Kadrovanje

    Nekdo želi zamenjati vodstvo Agencije za energijo

    Slovenska metodologija, ki jo napadajo anonimke, je v nastajajoči evropski uredbi omenjena kot primer dobre prakse.
    Borut Tavčar 16. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Nove tarče NLB in ali je ogrožena dividenda?

    NLB je pustila Addiko za seboj in kupuje delež DBS – naslednja tarča v Albaniji?
    Aleksandar Lukić 16. 9. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vpliv Feda

    Optimizem pojenja: kje bo cena zlata konec leta

    Velike investicijske banke pričakujejo rast cene zlata, a so manj optimistične kot v prvi polovici leta.
    Aleksandar Lukić 16. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Prvi se mu je odrekel Čeferin, sledili so drugi, zdaj še Grk in Nemec

    V Solunu zasedanje izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa). Evropa se obrača proti Infantinu: tudi Grčija umaknila podporo predsedniku Fife.
    15. 9. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Office 2024 Pro in Windows 11 Pro: kaj prinaša nadgradnja programske opreme

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Ko poslovna odločitev postane tveganje

    Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornikov družbam zagotavlja večjo finančno varnost, vendar to ne krije nepoštenih dejanj ali osebnega okoriščanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 17. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Kdaj bodo fizični agenti UI prvič prestopili prag trgovin?

    Prihodnost prinaša nove vrste potrošnikov. Zaupanje je ključna točka pri premiku k agentskemu poslovanju.
    Marjana Kristan Fazarinc 17. 9. 2026 | 04:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Telemedicina

    Pilotne projekte v telemedicini imamo, sistemsko uvajanje škripa

    Podpira sodobne pristope, ki temeljijo na odkrivanju tveganj, preprečevanju zapletov in nenehnem spremljanju zdravstvenega stanja.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    E-zdravje

    Na poti k povezanemu in kakovostnemu zdravstvenemu zapisu

    Od možnosti pregledovanja podatkov o pacientih prehajamo k njihovi uporabi.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    SUNRISE BUSINESS TECH LIMITEDpromoračunalnikprogramska opremaWindowsKeysoffMicrosoftlicenčni ključiWindows 11 ProOffice 2024 Prooperacijski sistempisarniški programi
    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Jan Urbas, novi kapetan Olimpije: Upam, da bomo klub dvignili še višje

    Izkušeni hokejist Jan Urbas se je po 20 letih igranja v tujini vrnil domov, ambicioznim zmajem želi pomagati do lovorike v ICEHL.
    Siniša Uroševič 17. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Odpoklic hrane za pse zaradi salmonele: preverite številko serije

    Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V eni seriji so odkrili bakterije iz rodu Salmonella.
    17. 9. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Resnica

    Poslanec Mijič, ki je dolžan delavcem in državi, v delegaciji Sveta Evrope

    Poslanec stranke Resnica bo zamenjal vodjo poslanske skupine stranke Resnica Katjo Kokot.
    17. 9. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zdravljenje

    Imajo moški prednost pri zdravljenju?

    Ženske redkeje prejmejo zdravljenje, kar kaže na skrb vzbujajočo neenakost med spoloma v medicini.
    17. 9. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Slovenski kolesarski up

    Omrzelovo 7. mesto svečka na torti izjemne Vuelte

    Borut Božič, športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious, ne skopari s pohvalami na račun Omrzela.
    Miha Hočevar 17. 9. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Resnica

    Poslanec Mijič, ki je dolžan delavcem in državi, v delegaciji Sveta Evrope

    Poslanec stranke Resnica bo zamenjal vodjo poslanske skupine stranke Resnica Katjo Kokot.
    17. 9. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zdravljenje

    Imajo moški prednost pri zdravljenju?

    Ženske redkeje prejmejo zdravljenje, kar kaže na skrb vzbujajočo neenakost med spoloma v medicini.
    17. 9. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Slovenski kolesarski up

    Omrzelovo 7. mesto svečka na torti izjemne Vuelte

    Borut Božič, športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious, ne skopari s pohvalami na račun Omrzela.
    Miha Hočevar 17. 9. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

    Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    16. 9. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Strah pred izgubo nas oropa možnosti za rast

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo