Ofsajd vol 2: Tudi umetna inteligenca ne ve, kam bo žoga odskočila

V drugem delu rubrike OFSAJD o najpomembnejši nepomembni stvari na svetu govori človek, ki zna iz podatkov razbrati vzorce – in dobro ve, da tekme včasih odloči nekaj, česar ni mogoče izračunati. Nogomet že dolgo ni več samo igra z žogo, ampak je poligon, kjer se zbirajo podatki.

FIFA World Cup 2026 REUTERS Foto Eloisa Sanchez Reuters

Klubi merijo hitrost igralcev, njihovo gibanje, srčni utrip, utrujenost, kakovost podaj in verjetnost zadetka. Algoritmi iščejo talente, analizirajo nasprotnike in ocenjujejo, kdo bo v 78. minuti še sposoben sprinta. Na zaslonih se izrisujejo toplotni zemljevidi, pričakovani zadetki in odstotki posesti žoge. Potem pa nekdo nerodno zadene žogo s kolenom, vratarju zdrsne, branilec pogleda v napačno smer – in ves popolno urejeni sistem razpade. Nogometni zanesnjaki pravijo, da je prav v tem čar.

Marko Grobelnik, Inštitut Jožef Stefan. Ljubljana. Foto Leon Vidic/delo

Drugi gost rubrikeje, eden najvidnejših slovenskih strokovnjakov za umetno inteligenco. Srečali smo ga na dogodku Zavoda AI-D, pred meseci pa je kot gost podkasta Supermoč Medijske hiše Delo govoril o umetni inteligenci, podatkih in svetu, ki ga vse bolj oblikujejo algoritmi.

Tokrat smo ga vprašali o nogometu, ampak ne o močnih pritiskih ali postavitvi 4–3–3 ali tem, ali je selektor pravočasno opravil menjavo. Zanimalo nas je, kako doživlja nogomet.

Čeravno še ne gledamo nogomet robotov, imata nogomet in umetna inteligenca imata več skupnega, kot se zdi.

Obe iščeta vzorce v množici informacij. Obe poskušata predvideti naslednjo potezo. In obe postaneta res zanimivi takrat, ko se zgodi nekaj, česar ni pričakoval nihče.

Toda med njima je tudi bistvena razlika. Algoritem si želi zmanjšati negotovost. Nogomet od nje živi. Zanimivo, mar ne?

Ampak svet je tako ali tako en velik paradoks na vsakem njegovem vogalu, in nogomet je le preslikava le-tega.

Kajti, verjetno se vsi strinjamo, da če bi lahko rezultat vsake tekme izračunali vnaprej, mundiala najbrž ne bi gledal nihče. Ne bi bilo senzacij, tragičnih enajstmetrovk, avtogolov, junakov iz drugega plana in reprezentanc, ki za nekaj dni spremenijo razpoloženje celotne države.

Podatki lahko povedo, kdo je hitrejši, natančnejši in dražji. Ne morejo pa povsem pojasniti, zakaj se moštvo, ki je bilo na papirju slabše, v nekem večeru odloči, da ne bo izgubilo.

Gost podkasta Supermoč je bil raziskovalec umetne inteligence dr. Marko Grobelnik. Foto Petra Kovič

Morda prav zato med svetovnim prvenstvom nogomet tako zlahka posrka tudi tiste, ki ga sicer ne spremljajo. Ker je dovolj preprost, da ga lahko razume vsak, in dovolj nepredvidljiv, da ga nihče ne razume do konca. Marko Grobelnik se poklicno ukvarja s prihodnostjo. Nogomet pa nas vedno znova opomni, da je prihodnost najbolj vznemirljiva takrat, ko noče ubogati modela.

V naslednjem prispevku rubrike OFSAJD se bo o nogometu izrekel specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije in vodilni kirurg roke v Sloveniji, dr. Uroš Ahčan (klikni na podkast Supermoč), ki je ob nogometu omenil pokojno legendo Halida Bešlića. Zakaj, preberite na www.delo.si vsak dan ob 18ih.

Za spomin pa si oglejte dr. Uroša Ahčana v podkastu Supermoč.