Ofsajd vol 2: Tudi umetna inteligenca ne ve, kam bo žoga odskočila

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V drugem delu rubrike OFSAJD o najpomembnejši nepomembni stvari na svetu govori človek, ki zna iz podatkov razbrati vzorce – in dobro ve, da tekme včasih odloči nekaj, česar ni mogoče izračunati. Nogomet že dolgo ni več samo igra z žogo, ampak je poligon, kjer se zbirajo podatki.
Tokrat smo ga vprašali o nogometu, ampak ne o močnih pritiskih ali postavitvi 4–3–3 ali tem, ali je selektor pravočasno opravil menjavo. Zanimalo nas je, kako doživlja nogomet.
Čeravno še ne gledamo nogomet robotov, imata nogomet in umetna inteligenca imata več skupnega, kot se zdi.
Obe iščeta vzorce v množici informacij. Obe poskušata predvideti naslednjo potezo. In obe postaneta res zanimivi takrat, ko se zgodi nekaj, česar ni pričakoval nihče.
Toda med njima je tudi bistvena razlika. Algoritem si želi zmanjšati negotovost. Nogomet od nje živi. Zanimivo, mar ne?
Ampak svet je tako ali tako en velik paradoks na vsakem njegovem vogalu, in nogomet je le preslikava le-tega.
Kajti, verjetno se vsi strinjamo, da če bi lahko rezultat vsake tekme izračunali vnaprej, mundiala najbrž ne bi gledal nihče. Ne bi bilo senzacij, tragičnih enajstmetrovk, avtogolov, junakov iz drugega plana in reprezentanc, ki za nekaj dni spremenijo razpoloženje celotne države.
Podatki lahko povedo, kdo je hitrejši, natančnejši in dražji. Ne morejo pa povsem pojasniti, zakaj se moštvo, ki je bilo na papirju slabše, v nekem večeru odloči, da ne bo izgubilo.
V naslednjem prispevku rubrike OFSAJD se bo o nogometu izrekel specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije in vodilni kirurg roke v Sloveniji, dr. Uroš Ahčan (klikni na podkast Supermoč), ki je ob nogometu omenil pokojno legendo Halida Bešlića. Zakaj, preberite na www.delo.si vsak dan ob 18ih.
Za spomin pa si oglejte dr. Uroša Ahčana v podkastu Supermoč.
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