Ofsajd vol 4: Nogomet je igra, posel in religija. Zdaj potrebuje še več etike.

V njeni hiši je vsak večer čas za nogomet. Toda za sijajem mundiala vidi tudi pritiske, politične igre in mlade igralce, ki morajo prehitro nositi prevelika pričakovanja.

Obstajajo družine, v katerih se večer začne z vprašanjem, kaj bomo jedli. In obstajajo takšne, v katerih se najprej preveri, kdo igra.

Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenije in predsednica AmChams in Europe je bila gostja podkasta Supermoč. Foto: Marko Feist

V hišije vsak večer trenutek za nogomet. Tekma postane del družinskega ritma: televizijski zaslon, komentarji, napovedi in tistih nekaj sekund tišine, ko žoga leti proti golu.

Nogomet je igra, pravi. Toda hkrati je posel. Za mnoge pa tudi religija.Morda je prav zato tako težko odgovoriti na vprašanje, ali je res zgolj najpomembnejša postranska stvar na svetu.

V četrti epizodi rubrike OFSAJD o fenomenu nogometa in mundiala razmišlja Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija in predsednica AmChams in Europe.

Nogomet je igra, ki bolj ko raste, manj postaja samo igra.

Okoli nje so milijarde, televizijske pravice, sponzorji, politični interesi, protokol in nacionalni prestiž. Mundial zato ne bo pokazal le tega, kdo je najbolje pripravljen in kdo zna v odločilnem trenutku doseči gol. Pokazal bo tudi pritiske in politične igre, ki potekajo daleč od zelenice.

Ajša Vodnik kot posebno slovensko zgodbo izpostavlja Aleksandra Čeferina. Dejstvo, da je Slovenec v samem vrhu evropskega in svetovnega nogometa, je zanjo razlog za ponos. Toda tako visoka funkcija prinaša tudi izjemne pritiske.

Na vrhu nogometne piramide se namreč že dolgo ne odloča samo o nogometu. Odloča se o denarju, moči, vplivu in tem, kdo bo določal pravila igre. Žvižg sodnika je jasen. V ozadju pa so meje med športom, politiko in poslom precej manj vidne.

Vodnikova nogomet opazuje tudi od blizu in zunaj velikih stadionov. Na družinska srečanja prihaja mlad profesionalni nogometaš. Ob njem vidi, kako zgodaj se začnejo pričakovanja in kako veliki pritiski se nalagajo na ljudi, ki so pogosto komaj stopili v odraslost.

Ajša Vodnik meni, da je skrajni čas, da v nogomet vnesemo več etike. Ker nogomet ni samo odsev življenja takrat, ko prinaša veselje, pripadnost in skupnost. Je odsev življenja tudi takrat, ko pokaže, kako ravnamo z ljudmi, od katerih pričakujemo zmage.

Nogomet je igra. Je posel. Za mnoge je religija. Toda še preden postane karkoli od tega, bi moral ostati človeški, zaključi v video prispevku Ajša Vodnik.

V naslednji epizodi rubrike Ofsajd bo gost Mark Podgornik Verdev, direktor podjetja Mikro+Polo,ki je že gostoval v podkastu Supermoč.

OFSAJD. Vsi gledamo isto tekmo. Vsak vidi nekaj drugega.