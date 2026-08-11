Oftamologi: Za opazovanje sončnega mrka nujna zaščita s posebnimi očali

Ob sredinem sončnem mrku oftamologi opozarjajo na nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno opazovanje pojava. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite namreč lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih pa celo oslepitev.

Oftamologinja z Očesne klinike UKC Ljubljana Darja Dobovšek Divjak je za časopis Delo povedala: »Pri opazovanju sončnega mrka s prostim očesom brez ustrezne zaščite nastane nepopravljiva poškodba vidnih čutnic v rumeni pegi – to je v delu očesa, ki sicer omogoča najostrejši centralni vid. Očesna leča namreč zbere sončne žarke na očesni mrežnici v rumeni pegi, kjer preko fotokemične poškodbe nastane opeklina, kar povzroči izgubo vida. To je podobno, kot če z zbiralno lečo na močnem soncu žgemo les ali papir.«

Opazovalci sončnega mrka si morajo priskrbeti zaščito s posebnimi očali, ki so namenjena opazovanju pojava ter tudi ustrezno certificirana (ISO 12312-2). FOTO: Gabriel Bouys/Afp

Težave se običajno pojavijo v prvih urah po nezaščitenem gledanju mrka, sprva kot bleščanje in kasneje kot poslabšanje vida. Okvara vida se lahko pojavi tudi v obliki temnega madeža v centralnem vidu oziroma v smeri, kamor usmerimo pogled, lahko pa se pojavi tudi v obliki ukrivljene slike ali motenj pri zaznavanju barv, je še pojasnila Dobovšek Divjakova.

Pri lažjih poškodbah je možno spontano izboljšanje stanja, medtem ko pri težjih zdravila ni in lahko posledice trajno vplivajo na kakovost življenja.

Oftamologinja je opozorila tudi na to, da je sončni mrk z vidika ogledovanja zavajajoč, saj je med samim pojavom bleščanja manj, zato lahko posamezniki brez neprijetnega občutka gledajo v sonce. Zaradi radovednosti in čistejše očesne leče pa so k poškodbam še bolj nagnjeni otroci.

Nujna je ustrezna oprema

»Opazovalci sončnega mrka si morajo priskrbeti zaščito s posebnimi očali, ki so namenjena opazovanju pojava ter tudi ustrezno certificirana (ISO 12312-2). Za otroke je potrebno priskrbeti otroška zaščitna očala za opazovanje sončevega mrka, saj so jim lahko očala namenjena odraslim prevelika in zato ne nudijo dovoljšnje zaščite. Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot so sajasto steklo, fotografski filmi, CD-ji, zatemnjene folije za okna, RTG slike in podobno, se ne smejo uporabljati, saj ne nudijo zaščite.

Za opazovanje sončevega mrka skozi teleskop, daljnogled ali fotoaparat je na sprednji del optike naprave nujno potrebno namestiti posebno folijo. FOTO: Cesar Manso/Afp

Prav tako sončevega mrka ne smemo opazovati skozi optične naprave, kot sta denimo fotoaparat ali daljnogled, ker sistem leč v teh napravah zbere še več nevarnih žarkov in je ob tem hujša poškodba rumene pege zelo verjetna. Zato je za opazovanje sončevega mrka skozi teleskop, daljnogled ali fotoaparat na sprednji del optike naprave nujno potrebno namestiti posebno folijo,« še opozarja Dobovšek Divjakova.