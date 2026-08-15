Oglasi prihajajo v ChatGPT, kritiki opozarjajo: vprašanje ni, ali bodo moteči

OpenAI bo v drugi polovici avgusta oglase začel uvajati tudi uporabnikom paketov Free in Go. Podjetje zagotavlja, da oglasi ne bodo vplivali na odgovore ChatGPT, vendar tehnološki poznavalci opozarjajo, kaj se zgodi, ko umetna inteligenca postane tudi oglaševalski kanal? OpenAI je uporabnike ravnokar obvestil, da bo v drugi polovici avgusta oglase začel prikazovati tudi v paketih Free in Go. Plačljivi paketi Plus, Pro, Business, Enterprise in Education ostajajo brez oglasov. Podjetje poudarja, da bodo oglasi jasno označeni in ločeni od odgovorov ChatGPT ter da oglaševalci ne bodo imeli dostopa do pogovorov, zgodovine klepetov ali spominov uporabnikov. ChatGPT ni klasičen iskalnik, kjer uporabnik vtipka nekaj ključnih besed in dobi seznam povezav. Z njim se pogovarja. Pogosto mu zaupa ...