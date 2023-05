Oglejte si kolekcijo vrtnega pohištva, ki jo te dni predstavlja JYSK

Danska veriga JYSK, znana po promociji življenjskega sloga hygge pod sloganom HYGGE je tam, kjer je JYSK, je predstavila novo ponudbo vrtnega pohištva in dekoracij, idealnih za prihajajoče poletje, ter trenda belonging in release.

Na svoj račun bodo tako prišli ljubitelji kakovostnih kosov pohištva, novih trendov in umirjenih odtenkov nevtralnih skandinavskih barv s primesmi rožnatih tonov, ratana in neobdelanega lesa ter detajlov iz terakote.

FOTO: JYSK

Velika zanimivost letošnje kolekcije je krožni dizajn, tako da ima izbrano pohištvo dolgoročno funkcijo ne le danes, ampak tudi v prihodnje, brišejo pa se stroge meje notranjega in zunanjega prostora.

Zanimivi detajli, kot so lounge naslanjači, gugalnice ali klubske mizice, vstopajo v zaprte prostore, kjer bodo tudi v zimskih mesecih, v dnevni sobi ali spalnici, ustvarili sproščujoče oaze.

Povezanost, druženje z družino in prijatelji ter ustvarjanje oaze brez stresa v svojem domu – to so vrednote, ki zaznamujejo nove poletne trende oblikovanja.

FOTO: JYSK

Zvjezdana Novak, vodja komuniciranja JYSK za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo, je izpostavila trende, ki nas čakajo, pa tudi, kako blizu smo danskemu receptu za srečo: »Navdih za naše izdelke smo našli v naravi in ​ustvarjeni so tako, da vsaka podrobnost prispeva k doseganju prijetnega, funkcionalnega prostora, ki že sam po sebi sprošča in zagotavlja vzdušje za vsakodnevni hygge trenutek. Nova trenda belonging in release imata enako nalogo: ustvariti vzdušje, idealno za druženje z ljudmi, ki jih imate radi, ter spodbujati občutek pripadnosti in sproščenosti. S pomočjo naravnih materialov in prijetnih odtenkov ter zračnih kosov pohištva bosta novi liniji priklicali poletje in vse, kar nam poletje prinaša: počitek, sprostitev in bivanje na prostem z družino in prijatelji.«

FOTO: JYSK

Podjetje združuje skandinavski dizajn z močno osredotočenostjo na trajnost, ki je integrirana v vsak segment poslovanja. Zato ima vse leseno vrtno pohištvo certifikat FSC™ (FSC™ N001715), kar pomeni, da les, iz katerega je izdelano, prihaja iz trajnostnih gozdov.

Verjamemo, da se boste na svojih vrtovih in terasah sprostili in v svoj prostor vnesli pridih Danske. Za dodaten navdih obiščite stran JYSK poletje 2023 in raziščite bogato ponudbo kakovostnih kosov vrtnega pohištva.

Naročnik oglasne vsebine je JYSK Slovenija