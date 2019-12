Okrepljena prisotnost končno v novih škornjih

Prvi bodo v zimsko različico novih škornjev stopili pripadniki 6. kontingenta Slovenske vojske, ki bodo decembra prevzeli dolžnost na misiji Okrepljena prednja prisotnost na daljnih severnih geografskih koordinatah, v Latviji.Razpadajoči škornji z Natove vaje pri minus 20 stopinjah Celzija na Norveškem, ki so se kdaj odlepili in začeli prepuščati vodo ter sneg, vojaki pa so morali k bojni opremi prišteti lepilo, so dobili naslednike.Tudi lanske ozebline na stopalih s Počka pri Postojni, kjer so slovenski vojaki pri preverjanju bojnih sposobnosti in opremljenosti po standardih Nata pogrnili, čemur je sledila vladna razrešitev načelnika generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana , bi morale biti preteklost. Slovenska vojska je Alpini naročila 36.110 parov škornjev za slabih 5,4 milijona evrov , danes je tvitnila, da je prejela 8000 parov prenovljenih letnih škornjev in 4000 parov prenovljenih zimskih škornjev. Cena za par letnih je 115,66 evra, za zimski pa celo nekaj manj, 114,44 evra, dodajajo.S prenovo škornjev so v oddelku za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj na ministrstvu za obrambo poskrbeli za bolj kakovostno obutev pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, še dodajajo.