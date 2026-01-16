Olimpijci letos tudi na turnih smučeh

Bera športov na zimskih olimpijskih igrah, ki se bodo v Milanu in Cortini d'Ampezzo začele čez tri tedne, je bistveno skromnejša od tiste na poletnih, bo pa vendarle letos bogatejša za novega, to je tekmovalno turno smučanje, ki ga v tujini poznajo pod imenom ski mountaineering ali skrajšano skimo. Čeprav doživlja premiero v družini olimpijskih športov, segajo njegovi začetki daleč v zgodovino, navsezadnje so ljudje na smučeh nekoč premagovali dolge razdalje v polarnih in gorskih predelih.

Slovenija na igrah v Italiji nima ekipe za tekmovalno turno smučanje, je pa šport pri nas že lep čas uveljavljen. Kot je prebrati na spletni strani Planinske zveze Slovenije (PZS), zametki segajo v prvo polovico 20. stoletja, ko so se na tekmovanjih merili predvsem vojaki