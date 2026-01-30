  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Italijani ogorčeni: »Made in Italy« bo na olimpijskih igrah kuhal Jezeršek

    V Italiji odmeva, da bo za catering v Cortini d'Ampezzo skrbelo priznano slovensko gostinsko podjetje.
    Kaže, da bo nekaterim Italijanom šlo kar v nos, da so za catering v Cortini d'Ampezzo izbrali slovensko podjetje Jezeršek. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    Kaže, da bo nekaterim Italijanom šlo kar v nos, da so za catering v Cortini d'Ampezzo izbrali slovensko podjetje Jezeršek. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    V. U.
    30. 1. 2026 | 17:42
    30. 1. 2026 | 17:47
    3:38
    Italijanski portal Il Fatto quotidiano pod naslovom Vse prej kot Made in Italy, obroke olimpijskih iger v Cortini bo pripravljal slovenski catering prinaša besedilo, ki je po svoje pohvala slovenskemu kulinaričnemu podjetju Jezeršek, namreč s podatkom o njegovem angažmaju po vsej Evropi, a je ta naveden bolj proti koncu članka. Večinoma podaja kritiko odločitve, da bo na italijanskih igrah Milano Cortina 2026 za jedi skrbelo neitalijansko podjetje. Kaže, da bo to našim sosedom šlo kar v nos.

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Članek navaja mnenje znanega italijanskega gastronomskega novinarja Edoarda Raspellija, ki je po prvotnih napovedih, kaj vse od italijanskih specialitet bodo stregli na skorajšnjih olimpijskih igrah, in molku uradnih informacij, ki je sledil kasneje, naposled odkril, da bo za hrano v Cortini d'Ampezzo skrbelo slovensko podjetje.

    »Pripravljalec hrane v Cortini naj bi bil slovenski catering. Kljub vsemu Made in Italy, italijanskemu duhu in nacionalističnemu pečatu, ki je bil dodeljen olimpijadi,« je zapisal.

    Jezeršek gostinstvo na elitnih točkah v Cortini d'Ampezzo

    Podjetje On Location, ki je uradni ponudnik za Milano Cortina 2026 in organizira pakete za vip gledalce na 16 lokacijah v vseh tekmovalnih središčih, mu je po poizvedovanju potrdilo, da je med tistimi, ki naj bi zadovoljili zahtevne okuse, izbral tudi slovensko podjetje Jezeršek. Jezeršku bodo pripadle tri elitne lokacije v Cortini d'Ampezzo. Zagotavljajo sicer, da bodo stregli lokalno hrano, delali pa bodo z lokalnim osebjem.

    Portal navaja, da so se ob tej novici omenjenemu Raspelliju dobesedno lasje postavili pokonci (pravzaprav brada, ki je ima skoraj več kot las). »V svojem življenju nikoli nisem imel in nikoli ne bom imel predsodkov nobene vrste, ne spolnih ne rasnih, ampak sem Italijan, ljubim Italijo …« je zapisal.

    Zunanjost slovenske hiše ob olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, v kateri je ekipa Jezeršek gostinstva predstavljala slovensko kulinariko. FOTO: Arhiv Olimpijskega komiteja Slovenije
    Zunanjost slovenske hiše ob olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, v kateri je ekipa Jezeršek gostinstva predstavljala slovensko kulinariko. FOTO: Arhiv Olimpijskega komiteja Slovenije

    Novico o prisotnosti Jezerška v Cortini je objavil tudi portal italiaatavola.net. »Po viharju, ki ga je povzročil Edoardo Raspelli, in neodzivnosti v zadnjih dneh je podjetje On Location potrdilo govorice, da bo slovensko podjetje Jezeršek odgovorno za pripravo hrane in pijače. Vendar so natančno pojasnili, da gre le za tri lokacije v Cortini d'Ampezzo, na ostalih izmed 16 točk bodo ponudniki lokalni. A njihovih imen niso razkrili,« so navedli.

    Glede Jezerška zagotavljajo, da bo uporabljal lokalne italijanske izdelke, zaposloval italijanske kuharje in lokalno osebje. Izbiro Jezerška so utemeljili z njegovo izkušnjo pri organizaciji velikih mednarodnih športnih dogodkov, vključno z nekaterimi, ki so že potekali v Italiji.

    In ne nazadnje, trdijo, da je slovenski Jezeršek geografsko celo bližje Cortini d'Ampezzo kot katerikoli ponudnik iz Milana. Tudi besede na omenjenem portalu Il Fatto quotidiano se na svoj način naslanjajo na geografijo. »Res je, da Alpe segajo čez 1.300 kilometrov, a kakšna je bila potreba, da se – z gastronomskega vidika – vključi eno izmed nekdanjih republik Jugoslavije?«

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

