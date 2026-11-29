Že pred kar nekaj leti se je v javnosti vnela debata, kako se imenuje plod, ki zraste na oljčnem drevesu, o čemer smo pisali v Terminološki svetovalnici, oljka pa je definirana tudi v Agronomskem terminološkem slovarju.

Za zahodni del Slovenije, sploh Istro, kjer raste največ oljčnih nasadov, je bilo vprašanje nesmiselno, govorci iz drugih koncev Slovenije pa so radi vehementno zatrjevali, da na njihovi pici ni nobenega drevesa in tudi priljubljeno olje z zdravilnimi učinki ni stisnjeno iz olesenelih delov oljk.

Leta 2019 je Unesco razglasil 26. november za svetovni dan oljke, ker ni le pomemben kmetijski pridelek, ampak tudi simbol sredozemske identitete in kulturne dediščine.

Oljka je drevo z izjemno življenjsko močjo, kar lahko tisti iz notranjosti opazujemo zlasti poleti, ko v obmorskih krajih iščemo senco in gledamo mlade poganjke na starih deblih. Najstarejše oljke izvirajo še iz antičnih časov in z malo domišljije si lahko živo predstavljamo, kako že dva tisoč in več let oljčno olje oljkarji pridobivajo iz plodov istega drevesa.

Drevesa pa nas učijo še nečesa – sobivanja in sožitja. Ob nepravem času odtrgani sadeži niso pravega okusa in lahko poslabšajo kakovost stisnjenega olja. Kaj je pravi okus, pa je že povsem drugo vprašanje, četudi se s kakovostjo pridelanega olja ukvarjajo strokovnjaki v specializiranih laboratorijih.

Pa vi, ali na pici najprej pojeste oljke ali jih potiskate k robu ter jih na koncu celo pustite?

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mateja Jemec Tomazin.