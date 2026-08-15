Omiš dan po požaru skozi objektiv našega fotografa

Velik požar, ki je v noči na petek zajel območje Omiša, je za seboj pustil obsežno opustošenje. Ogenj je uničeval hiše, avtomobile, oljčnike in vinograde ter se ponekod približal vse do morja. Na tisoče ljudi so morali evakuirati, številni so pred ognjenimi zublji bežali proti obali, kjer so jim pomagali domačini, gasilci in reševalci.

Fotoreporter Dela Leon Vidic in novinar Mirt Bezlaj sta bila danes na območju Omiša, domačini se počasi vračajo v svoje domove, gasilci pa še vedno gasijo posamezna žarišča.