Onesnažen zrak lahko poškoduje DNK v spermi, kaže velika raziskava

Izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko spremeni način delovanja genov v semenčicah, kar bi lahko vplivalo na moško plodnost, kaže ena največjih raziskav na tem področju. Znanstveniki so ugotovili, da sta z epigenetskimi spremembami najtesneje povezana ozon in dušikov dioksid.

Raziskavo, ki so jo predstavili na letnem kongresu Evropskega združenja za humano reprodukcijo in embriologijo v Londonu, je vodila epidemiologinja Carrie Nobles. V njej je sodelovalo več kot 2000 moških iz ameriškega mesta Salt Lake City, ki so med letoma 2013 in 2017 večkrat oddali vzorce semena.

Raziskovalci so ocenili njihovo izpostavljenost zunanjim onesnaževalom v treh mesecih pred odvzemom vzorcev – obdobju, ko nastajajo semenčice. Med spremljanimi onesnaževalci so bili ozon, dušikov dioksid, žveplov dioksid in fini prašni delci.

Analiza DNK semenčic pri 1220 udeležencih je razkrila 39 epigenetskih sprememb, povezanih z mešanicami onesnaževal. Najmočnejšo povezavo so zaznali pri ozonu in dušikovem dioksidu.

To so spremembe v procesu, imenovanem metilacija DNK, pri katerem se na DNK pritrdijo kemične oznake, ki uravnavajo, ali se posamezni geni vključijo ali izključijo, ne da bi se pri tem spremenila sama genska koda. Takšne epigenetske spremembe lahko vplivajo na kakovost semenčic in potencialno tudi na razvoj zarodka.

Med prizadetimi geni so raziskovalci izpostavili gen GNAS, ki je v prejšnjih raziskavah že nakazal povezavo s slabšo kakovostjo semena in razvojem ploda.

Vodja raziskave opozarja, da rezultati še ne dokazujejo neposrednega vpliva na plodnost, temveč kažejo na možen biološki mehanizem. Za potrditev povezave bodo nujne dodatne raziskave.

Guardian še navaja, da je to pomemben prispevek k vse več dokazom, da onesnažen zrak lahko škodljivo vpliva na moško reproduktivno zdravje.