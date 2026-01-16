Opazili smo: Pahorjeva pižama z največjim popustom med vsemi artikli

Kako so šle v promet pižame pri znanem slovenskem trgovcu, za katere so pri reklamiranju angažirali nekdanjega predsednika Slovenije Boruta Pahorja in anonimno svetlolasko – ta pač pižame ni reklamirala, saj ni imela ničesar na sebi?

Če upoštevamo, da so naprodaj po že domala polovični ceni, najbrž niso ravno pošle.

Le mesec in pol po zagonu reklamne akcije, ki je požela precejšnje zgražanje javnosti – nejeverneži so jo sprva imeli celo za lažno, z umetno inteligenco ustvarjeno zadevo –, je »Udobje, ki vlada« v »cesarsko modri« (take so oznake prodajalca) pristalo na razprodaji po kar 42-odstotnem popustu.

To je največ med vsemi moškimi pižamami tega ponudnika. Vse druge so na 30-odstotnem znižanju.

Pahorjeva poteza je konec lanskega novembra široko odprla vprašanje, kako daleč – ali globoko – so nekdanji politiki pripravljeni iti za pozornost in denar ter kaj to pomeni za zaupanje ljudi v politiko.

Kakšna je teža politikove besede? »Prisežem, da še nikoli nisem imel na sebi boljše in bolj prijetne pižame,« je ob reklami zapisal na družbenem omrežju.

Spomnimo, filozofu in avtorju knjige Pahorjev medijski flirt Borisu Vezjaku se je za Pahorjevo potezo zdelo »premalo reči, da je degradiral funkcijo predsednika republike, kajti zdaj vidimo, da po vseh traparijah, vključno z napotki za osvajanje punc in osebnih izpovedih, kje in s kom je izgubil nedolžnost, počasi leze na strani OnlyFans«.