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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    FOTO: Morela
    Galerija
    FOTO: Morela
    Promo Delo
    3. 11. 2026 | 14:09
    8:10
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    Različne spremembe lahko ustvarijo podoben vtis utrujenih oči, vendar jih ne moremo reševati na enak način. Zato se izbira rešitve začne s pregledom in pogovorom. Pomembno je ugotoviti, kaj povzroča spremembe, pa tudi slišati, kaj posameznik opaža, da ga moti, in kakšen rezultat si želi.

    Jasna Perković, dr. med., specialistka oftalmologije, Očesni center Morela, Ljubljana

    Operacija povešenih vek oziroma blefaroplastika je po svetovni raziskavi ISAPS, ki spremlja estetske posege plastičnih kirurgov, že drugo leto zapored najpogostejša estetska operacija. Leta 2024 so po oceni raziskave opravili več kot 2,1 milijona takih posegov, leto pozneje pa že več kot 2,4 milijona.

    Priljubljenost posega pa še ne pove, komu bo koristil. Nekoga moti nagubana koža vek. Drugi opisujejo občutek težkih oči ali jih moti, da je njihov obraz videti utrujen, čeprav se ne počutijo tako. Pri izrazitejšem povešanju vek lahko koža zastira tudi del vidnega polja.

    Če o posegu šele razmišljate, si lahko prenesete priročnik o operaciji povešenih vek. Če vas zanima, katera rešitev bi bila ustrezna za vaše težave, rešite kratek test o povešenih vekah.

    Za podobnim videzom se lahko skrivajo različni vzroki

    FOTO: Morela
    FOTO: Morela

    Najpogosteje je vzrok povešenih vek odvečna koža zgornje veke. Nabere se v gubo in se lahko spusti do trepalnic. Včasih kožo navzdol potiska obrv, ki se je z leti spustila.

    Drugačna težava je ptoza. Pri njej se spusti rob zgornje veke, ne le koža nad njim. Zato samo odstranitev odvečne kože položaja veke ne popravi. Podobno velja za spuščeno obrv. Kadar prispeva k težavi, jo je treba upoštevati pri načrtovanju posega.

    Na spodnjih vekah so spremembe drugačne. Utrujen videz lahko tam povzročajo izbočene maščobne blazinice, ki oblikujejo vrečke pod očmi, pri nekaterih pa tudi odvečna koža. O teh razlikah sem pisala v prispevku z naslovom Povešene veke, ptoza ali povešene obrvi: kaj je v resnici vzrok za utrujen pogled?

    Veke ne povedo vsega

    Na posvetu me ne zanima le tisto, kar opazim sama. Enako pomembno je, kaj posameznika moti. Je to utrujen videz oči, občutek težkih vek, povešena koža ali težava pri pogledu navzgor? Pogovor mi pomaga razumeti, kakšno spremembo si želi in kaj pričakuje od morebitnega posega.

    Pri pregledu ocenim položaj obrvi in robov vek, količino odvečne kože in tkiva okoli oči. Kot okulistka sem pozorna tudi na druge očesne težave, predvsem na stanje očesne površine. Preverim solzni film, robove vek in delovanje Meibomovih žlez. Te žleze prispevajo maščobno sestavino solznega filma, ki upočasnjuje izhlapevanje solz.

    Zgodnje težave s suhim očesom so lahko prisotne, tudi ko jih posameznik še ne občuti. Operacija vek lahko očesno površino prehodno dodatno obremeni in težave okrepi. Če odkrijem vnetje robov vek ali slabše delovanje Meibomovih žlez, pred posegom po potrebi priporočim zdravljenje. To lahko vpliva tudi na čas operacije. Zakaj je ta del pregleda pomemben, podrobneje pojasnjujem v prispevku Suhe oči in operacija povešenih vek: kaj oko potrebuje pred posegom.

    Ugotovitve pregleda in pričakovanja posameznika skupaj pokažejo, katera obravnava je smiselna. Pri operaciji zgornjih vek odstranim le toliko kože, kolikor je treba. Cilj je spočit videz oči ob ohranjeni naravni obliki vek in izrazu obraza. Zadržanost pri odstranjevanju kože je pomembna za naraven rezultat po blefaroplastiki.

    FOTO: Morela
    FOTO: Morela

    Zakaj je laser postal moja prva izbira

    CO₂ laser je pomemben tehnološki napredek pri operaciji vek. Omogoča natančen rez in med rezanjem zapira drobne žilice. Manj krvavitve in preglednejše operativno polje mi omogočata natančnejše delo. Po posegu je oteklina običajno manj izrazita, modrice pa redkejše, zato so prvi dnevi okrevanja lažji. Zaradi teh prednosti priporočam lasersko izvedbo vsem, ki razmišljajo o operaciji vek. Več o njej sem napisala v prispevku Operacija povešenih vek z laserjem: kaj se spremeni.

    Operacija vek je lahko priložnost tudi za bolj gladko kožo

    Ob operaciji vek lahko izboljšam tudi površino kože okoli oči in zgladim drobne gubice. Pri tem uporabim isti CO₂ laser kot pri operaciji, vendar na drugačen način. Njegovi impulzi v koži ustvarijo mrežo mikroskopskih kanalčkov, med katerimi koža ostane nepoškodovana.

    To spodbudi obnovo ter nastajanje kolagena in elastina. Koža lahko sčasoma postane nekoliko debelejša, čvrstejša in prožnejša, drobne površinske gubice pa manj izrazite. Lasersko glajenje lahko opravim ob operaciji vek ali samostojno, kadar odvečne kože ni treba odstraniti.

    Če vas moti utrujen videz oči, vam ni treba že pred posvetom vedeti, kateri poseg potrebujete. Pomembno je, da poveste, kaj opažate in kaj bi želeli spremeniti. Pregled nato pokaže vzrok in možnosti, ki so za vas primerne.

    Pogosta vprašanja

    FOTO: Morela
    FOTO: Morela

    Koliko časa traja okrevanje po operaciji vek?

    Oteklina in modrice so običajno najbolj opazne v prvih dneh, nato postopoma izzvenijo. Šive praviloma odstranimo po približno tednu dni, celjenje pa se nadaljuje še pozneje. Kdaj se lahko vrnete k delu in drugim dejavnostim, je odvisno od obsega posega, poteka celjenja in narave vašega dela. Več praktičnih usmeritev najdete v prispevku o vrnitvi k ličilom, lečam, savni in športu.

    Bo po operaciji ostala vidna brazgotina?

    Pri operaciji zgornjih vek rez običajno poteka v naravni gubi veke, zato je pri odprtih očeh manj opazen. Brazgotina se spreminja še več mesecev po posegu. V tem času jo je pomembno ščititi pred soncem.

    Je mogoče operirati tudi spodnje veke?

    Da. Pri spodnjih vekah so pogosto v ospredju izbočene maščobne blazinice, pri nekaterih pa tudi odvečna koža. Način operacije izberem glede na vzrok spremembe.

    Bo obraz po operaciji videti drugače?

    Namen posega je, da so oči videti bolj spočite, obraz pa ohrani svoj naravni izraz. Zato načrt prilagodim posamezniku in ne odstranim več kože, kot je treba.

    Koliko stane operacija vek in jo je mogoče opraviti na napotnico?

    Cena samoplačniške operacije je odvisna od obsega posega, zato je končna ponudba mogoča po pregledu. Estetski poseg ni krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če povešanje vek dokazano omejuje vidno polje, pa je po merilih ZZZS mogoče preveriti upravičenost do obravnave v javni zdravstveni mreži.

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