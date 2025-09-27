Opoldne pričakujte glasen pisk

Danes točno opoldne bodo mobilni telefoni po vsej Sloveniji zazvonili z glasnim piskom in prikazali opozorilno sporočilo. Gre za javno testiranje Sistema javnega obveščanja in alarmiranja SI-Alarm, ki ga izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Opozorilni ton bo glasen in prepoznaven, a gre zgolj za test, zato ostanite mirni. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč.