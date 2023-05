Opolzke opazke in otipavanje nekdanjega newyorškega župana

Nekdanja zaposlena je v ponedeljek vložila tožbo proti nekdanjemu newyorškemu županu in nekdanjemu odvetniku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Rudyju Giulianiju zaradi spolnega nadlegovanja. Tožnica Noelle Dunphy trdi, da je Giuliani od nje zahteval spolne usluge, izvajal alkoholizirane izgrede in ji ni dal obljubljenega plačila. Giuliani očitke zanika.

Giuliani je Dunphyjevo zaposlil kot grafično oblikovalko za razvoj poslovanja svojega podjetja, a je od nje, kot sama trdi, zahteval tudi spolne usluge. »Neprestano je pritiskal nanjo, dajal opolzke opazke o njej in sebi. Med delom jo je otipaval in poskušal vzpostaviti spolni stik,« je dejal njen odvetnik Justin Kelton. Dunphy po navedbah njenega odvetnika trdi tudi, da ji je Giuliani dolžan plačo v skupni višini milijon dolarjev. Tožnica sicer zahteva deset milijonov dolarjev odškodnine.

Nacionalno priznanje

»Jasno ji je dal vedeti, da je izpolnjevanje njegovih spolnih zahtev nujno za to, da ostane zaposlena. Trdi, da je večkrat jasno ugovarjala, on pa teh ugovorov ni upošteval,« je dejal Kelton.

Dunphyjeva je posnela tudi nekaj svojih pogovorov z Giulianijem, ki je bil ob njeni zaposlitvi januarja 2019 zasebni odvetnik takratnega predsednika Trumpa. Ko ga je vprašala, ali ima njegovo podjetje kadrovski oddelek, kamor bi lahko vložila pritožbo, je menda prasnil v smeh in odgovoril, da tega ni, ker njega ne bo nihče nikoli tožil, saj je povezan s Trumpom in ima zasebne preiskovalce.

Giuliani je bil osem let župan New Yorka in si je prislužil nacionalno priznanje za vodenje mesta po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001. Vendar je njegov ugled v zadnjih letih močno upadel, predvsem zaradi njegovega spodbujanja teorije zarote, da so bile volitve leta 2020 Trumpu ukradene.