Opremljamo z arhitektko: Iz ene sobe dve

Bralka ima dve odraščajoči hčerki (stari enajst in osem let), ki pa si še delita sobo. Prostor bi radi nekako preuredili in iz enega naredili dva. Ker ima le eno okno, ga ne želijo pregraditi s steno, zato razmišljajo, da bi to naredili s predalniki oziroma pohištvom. Del sobe je mansardni. Deklici bi potrebovali vsaka svojo posteljo, pisalno mizo in prostor za oblačila. Vtičnice in stikala lahko premikajo. Glede barv se nagibajo k naravnim odtenkom, kot so beli, bež in rjavi.

