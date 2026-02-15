V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (druga izdaja) je prvi pomen besede orel »velika ptica ujeda z ukrivljenim kljunom in dolgim repom«, drugi (knjižni in ekspresivni) pomen »odločen, pogumen človek« pa temelji na našem dojemanju teh živali kot veličastnih, močnih bitij. Zato ni nenavadno, da se je pomen besede sčasoma razširil, z nekdanjim telovadnim društvom Orel pa je pristala celo v lastnem imenu. (Enako se je zgodilo npr. s sokolom, v ameriškem okolju pa je tako prehajanje živalskih poimenovanj sploh zelo pogosto, npr. Chicago Bulls.)

Prav te dni v prvi polovici februarja se pogosteje kakor z orlom kot živaljo srečujemo z orlom kot osebo – naši skakalci in skakalke spet skrbijo za to, da se ves svet uči slovensko himno. Mi na kavčih doma pa se seveda sprašujemo, kako se vzdevek, ki smo jim ga nadeli, pravilno zapiše: so naši orli ali naši Orli? Pa poglejmo.

Predlog novega pravopisa Pravopis 8.0, ki je na voljo na portalu Fran, v poglavju Velika in mala začetnica pravi, da se poimenovanja za pripadnike različnih skupin načeloma piše z malo začetnico, razen kadar so prekrivna s stvarnim lastnim imenom: pripadnik društva Orel je Orel, član skupine Čuki je Čuk. Če pa neko poimenovanje uporabimo v smislu primerjave, ga zapišemo z malo začetnico: naši skakalci so torej orli. (Tudi poimenovanja nagrad pišemo z malo začetnico – naši orli domov občasno prinesejo zlatega orla.)

No, zdaj veste, ampak brez postavljanja pred sosedi. Raje samo navijajmo.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Urška Vranjek Ošlak.