Oriana Girotto: V drugi zvezi sem se čisto izgubila

Oriana Girotto je pred televizijskimi kamerami ustvarjala podobo, po kateri jo poznajo številni gledalci. A kot pravi v intervjuju za Onoplus, ta ni vedno odsevala tega, kdo je v resnici. Danes poučuje italijanščino, vodi italijanske turiste po Sloveniji in odkrito govori tudi o preizkušnjah, zaradi katerih je morala življenje večkrat postaviti na novo.

Najbolj sta jo zaznamovala razhoda z očetoma njenih otrok. Za prvega prevzema odgovornost: »Nisem znala ostati v odnosu, ker sem se preveč prepustila in se na koncu tudi izgubila.« Ob spominu na odnos z Borisom se ji še danes naberejo solze. Njegove knjige ne more prebrati, saj ve, da bi se zjokala. »Potem pa me je usekala karma in se mi je zgodilo to, kar sem jaz povzročila Borisu,« pripoveduje. V drugi zvezi je verjela v skupno prihodnost, prednost dala partnerjevi službi in se posvetila materinstvu. Ko se je odnos končal, se je znašla pred iskanjem novega doma in urejanjem finančne varnosti. »Preprosto sem se morala postaviti na novo. In sem se.«

Toda njena izpoved seže dlje od partnerskih razhodov. Zakaj ob koncu odnosa pred seboj vedno vidi mamo? Kako jo je zaznamovala ločitev staršev in zakaj pravi, da je odrasla deset let pozneje? V intervjuju na Onaplus.si razkriva tudi, zakaj svojih razhodov kljub bolečini ne vidi kot veliko katastrofo – in kaj danes razume drugače kot takrat, ko je verjela, da bo ljubezen trajala za vselej.