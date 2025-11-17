Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko se ustvarjalnost sreča z zanesljivostjo

Tina je aranžerka poslovnih prostorov. Njeno delo je dinamično – danes oblikuje izložbo v središču mesta, jutri postavlja dekoracijo na prireditvi v štajerski prestolnici. Vsak njen projekt zahteva natančnost, točnost in ne nazadnje, da je mobilna. Avto je njen najpomembnejši sodelavec, saj brez njega ni dostave materiala, ni montaže niti končnega izdelka.

Njeno vozilo ni le prevozno sredstvo, temveč mobilna pisarna, skladišče orodja in materiala, včasih celo prostor za hitro kosilo med dvema projektoma.

Tini je zato pri nakupu avtomobila pomembno, da ima dolgoletno jamstvo in asistenco, zato se je odločila za OPEL, ker daje jamstvo proizvajalca FlexCare s kar 8 leti jamstva.

Opel uvaja eno najdaljših jamstev v Sloveniji

Pri nakupu avtomobila je namreč Tina poleg dizajna kupovala tudi varnost in zagotovilo, da ne bo ostala sama na cesti, ko bo šlo z njenim avtomobilom kaj narobe. Odgovor je našla v Oplovi obljubi: 8 let jamstva FlexCare.

Od oktobra letos namreč Opel uvaja eno najdaljših jamstev v Sloveniji. Vsa nova osebna in gospodarska vozila so opremljena s paketom FlexCare – jamstvom proizvajalca in asistenco, ki traja kar 8 let oziroma do 120.000 km za osebna vozila in do 200.000 km za lahka gospodarska vozila. To ni le zaščita, temveč občutek varnosti in dolgoročne podpore.

Brezskrbnost, ki traja

Ključna prednost jamstva FlexCare je, da pripada vsakemu kupcu novega Opla, ne glede na način financiranja. Za vse več kupcev je namreč pomembno, da je zanje poskrbljeno tudi po nakupu novega avtomobila, zato ni vseeno, kako je urejena mreža poprodajnih storitev, kot so redno vzdrževanje, dostopnost in hitrost servisov ter ne nazadnje preglednost stroškov.

V natrpanih urnikih ni prostora za neprijetna presenečenja, če pa do njih že pride, je Oplov FlexCare z 8-letnim jamstvom zagotovilo, da delo ne bo obstalo ter bo opravljeno in dostavljeno pravočasno.

Najdaljša pot se začne z občutkom varnosti

Tina se vozi samozavestno. Ve, da ima več kot avto – ima partnerja, ki ji stoji ob strani na vsaki poti. Osem let brezskrbnosti, zanesljivosti in zaupanja.

