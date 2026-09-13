Tvorjenke iz besednih zvez s števniki in samostalnikom leto označujejo časovno obdobje. V slovenščini pa so sedemletka, osemletka, devetletka tudi poimenovanja za osnovno šolo z ustreznim številom razredov.

Osemletko poznamo že iz stare Avstrije, kjer se je šolska obveznost začela po dopolnjenem šestem letu in trajala do štirinajstega leta. Na slovenskih tleh je opazno prispevala k višji pismenosti – tudi v kraljevini Jugoslaviji.

Leta 1946 je nova jugoslovanska oblast uvedla sedemletko – za Slovenijo korak nazaj, utemeljen s prilagajanjem slabšim razmeram drugod po državi ter pomanjkanjem učiteljev in prostora. Vrnitev osemletke je bila zakonsko urejena šele leta 1958.

Kmalu po osamosvojitvi smo z devetletko v šolo pripeljali tudi šestletnike. Marsikje gredo še korak dlje – kar 24 držav OECD financira tudi eno ali več let obveznega predšolskega izobraževanja. Logika je jasna: zgodnje jezikovne, matematične in socialne zmožnosti so temelj poznejšega znanja.

Zato vzporednica med letoma 1946 in 2026 ni prijetna. Če je bilo krajšanje šolske obveznosti po vojni posledica pomanjkanja in prilagajanja slabšim razmeram, s čim utemeljujemo korak nazaj danes? Je dobro, da se na slabe rezultate mednarodnih raziskav pismenosti in matematičnih veščin odgovarja z manj pouka?

Beseda osemletka v slovarjih na portalu Fran.

Doseženi čas obveznega izobraževanja je civilizacijska pridobitev in naša ustava določa, da se obvezno osnovnošolsko izobraževanje financira iz javnih sredstev. Tudi zato manj let osnovne šole ne more biti samo politična odločitev. Morda bi se bilo bolj smiselno vprašati, ali bi z osemletko res pridobili kaj, česar ne bi bilo mogoče izboljšati že v obstoječem sistemu, in energijo vložiti v razmislek, kako v učiteljske vrste pritegniti najboljše diplomante. In kako v šole vrniti pisanje besedil, spisov, urjenje v ubesedovanju misli.

Pismenost je namreč predvsem veščina, ki jo pridobimo z večletno in vztrajno vajo v pisanju. Torej z več in ne manj šolanja.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Helena Dobrovoljc.