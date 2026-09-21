Osemletka prihaja: kaj pravijo starši otrok generacije 2022

Minister napoveduje ponovno uvedbo osemletke, starši pa opozarjajo na obremenjenost otrok, pomen igre, gibanja in odnosov.
Galerija
Ne gre le za to, ali bodo otroci v šolo vstopali pri šestih ali sedmih letih, temveč predvsem za to, kako bo šola organizirana, kaj se bodo otroci učili in koliko prostora bodo imeli za igro, gibanje, samostojnost in razvoj. FOTO: Tomi Lombar
Osemletka se vrača. Minister je napovedal, da bo vanjo kot prva vstopila generacija otrok, rojenih leta 2022, nato pa bodo sledile še druge generacije. Kaj o spremembi menijo starši teh otrok? So veseli, da bodo njihovi otroci šolanje začeli po novem sistemu, ali jih bolj skrbi, kaj bo reforma prinesla?
Odgovori staršev, s katerimi smo se pogovarjali, (nekateri ne želijo nastopiti z imeni) so različni. Nekateri osemletko podpirajo, če bo pomenila bolj postopen začetek šolanja, več igre, gibanja in prostega časa, drugi pa se bolj nagibajo k devetletki in menijo, da bi bilo treba obstoječi sistem vsebinsko izboljšati.
Med pomisleki glede devetletke je predvsem vprašanje pripravljenosti otrok na šolo. Pri šestih letih so razlike v zrelosti med otroki lahko velike. Nekateri še niso ...
Komentarji