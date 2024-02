Osemnajst gramov Eifflovega stolpa na olimpijskih kolajnah

Organizatorji poletnih olimpijskih iger, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu, so ob predstavitvi kolajn sporočili, da bodo zlate, srebrne in bronaste, ki jih bodo prejeli trije najboljši v vsaki olimpijski disciplini, okrašene s šesterokotniki, ki bodo skovani iz odpadnega železa Eifflovega stolpa.

Simbol Francije

Kot je povedal kreativni direktor iger Thierry Reboul, želijo s tem olimpijske igre povezati s simboli Francije: »Eifflov stolp je absolutni simbol Pariza in Francije, in kolajne so priložnost za športnike, da s seboj odnesejo delček Pariza.«

Joachim Roncin, vodja oblikovanja pri organizacijskem odboru pariških iger, je za AP dejal, da se je ideja rodila po vrsti dolgih razprav. »Ugotovili smo, da je prav Eifflov stolp simbol, ki je znan po vsem svetu, in si rekli, hej, kaj, če bi se obrnili na podjetje Eiffel Tower Operating Co. in preverili, ali je mogoče pridobiti delček Eifflovega stolpa, ki bi ga ulili v kolajno.«

Eifflov stolp, ki ga je zasnoval Gustave Eiffel, so odprli leta 1889 za veliko svetovno razstavo, s katero so zaznamovali stoto obletnico revolucije. Je simbol industrijske dobe, drzna demonstracija višin, ki jih je dosegel človek z znanjem in inženirsko veščino.

Kolajne bodo okrašene s šesterokotniki, ki bodo skovani iz odpadnega železa Eifflovega stolpa. Foto Thomas Samson/AFP

Od takrat je bil nekajkrat prenovljen, pri čemer so nekaj izvirnega, odrezanega železja ohranili v posebnem skladišču, kot piše Adam Schrader z Artneta. Zdaj bodo ti koščki (18 gramov) našli svoj »dom« okrog vratu zmagovalcev olimpijskih iger.

Eden od osrednjih partnerjev projekta je podjetje luksuznih dobrin LVMH Bernarda Arnaulta. S podpisom premijske sponzorske pogodbe v vrednosti 150 milijonov evrov z organizacijskim odborom je LVMH zagotovil tudi, da bodo nekatere njegove glavne blagovne znamke, kot so Louis Vuitton, Dior in Berluti, sodelovale pri oblačenju francoskih športnikov v zameno za svojo izpostavljenost, saj se pričakuje, da bo igre po televiziji spremljalo več milijard ljudi.

Prvič draguljar

LVMH prestižne naloge za oblikovanje medalj ni zaupal Tiffanyju ali Bulgariju, najuspešnejšim draguljarjem skupine, ampak podjetju Chaumet, ki je bilo ustanovljeno leta 1780, ima sedež na pariškem trgu Vendôme in se ponaša z osupljivo zgodovino. »Med drugim je podjetje Chaumet izdelovalo nakit za kraljico Josephine, leta 1804 je izdelalo Napoleonov meč za kronanje, tiaro papeža Pija VII., nikoli pa olimpijske medalje! Za nas bo to mejnik,« je navdušen Benoît Verhulle, menedžer delavnic Chaumeta.

To je tudi prvič v zgodovini olimpijskih iger, da je oblikovanje medalj zaupano draguljarju. Kot piše pariški Le Monde, jih je leta 1924, ko je francoska prestolnica zadnjič gostila igre, izdelal Monnaie de Paris, graver André Rivaud pa si je zamislil motive.

Eden od osrednjih partnerjev projekta je podjetje luksuznih dobrin LVMH Bernarda Arnaulta. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Zdaj je na robu medalje izpisana tudi disciplina, v kateri bo tekmoval njen prejemnik, hrbtno plat tradicionalno krasi grška boginja zmage Nike z Akropolo, tokrat so pri Chaumetu v desnem kotu dodali Eifflov stolp.

Najboljši paraolimpijski športniki si bodo tako okrog vratu nadeli medalje z istim motivom na sprednji strani, na hrbtni strani pa sta pogled na Eifflov stolp od spodaj ter napis Pariz 2024 v brajici, ki jo je leta 1821 razvil Francoz Louis Braille.

»Želimo poskrbeti, da ti deli Eifflovega stolpa ostanejo doma,« je novinarjem ob predstavitvi medalj povedala francoska teniška igralka na vozičku Pauline Deroulede. »To, da si jih lahko ogledamo od blizu, daje dodatno motivacijo,« je pristavila francoska rokoborka Koumba Larroque.