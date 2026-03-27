Oskarji odhajajo iz Hollywooda

Oskarji bodo kmalu dobili nov dom, in to brez priloženega nakupovalnega središča. Leta 2029 se bo velika filmarska prireditev preselila iz gledališča Dolby v osrčju Hollywooda v gledališče Peacock v zabaviščnem kompleksu L.A. Live v središču Los Angelesa, je ta teden sporočila Ameriška filmska akademija, ki jo povzema televizijski kanal CNN.

Gledališče Peacock, ki je od leta 2008 tudi prizorišče podelitve televizijskih nagrad emmy, bo deležno »obsežnih izboljšav« v okviru dogovora s športnim in zabavnim velikanom AEG, ki je lastnik L.A. Live. Sprememba bo seveda usklajena z novim »pretočnim« domom oskarjev na youtubu, prav tako od leta 2029.

Pogled na zabaviščni kompleks L.A. Live v središču Los Angelesa. FOTO: Caroline Brehman/Reuters

Podelitev oskarjev je od leta 2002 potekala v gledališču Dolby, ki je nekoč nosilo ime Kodak, na znamenitem hollywoodskem bulvarju. Stoji poleg slovitega gledališča TCL (nekdanje Graumanovo kitajsko gledališče) in na sredi hollywoodskega pločnika slavnih, s pravega mesta pa se vidi tudi znameniti napis Hollywood.

Dvorana s 3400 sedeži je bila zgrajena posebej za televizijski prenos podelitve oskarjev z oblikovalskimi dodatki, ki spominjajo na zlato dobo Hollywooda. Ob stopnicah do vhoda v gledališče stojijo stebri z naslovi najboljših filmov v zgodovini oskarjev. A medtem ko je dvorana glamurozna in simbolizira Hollywood v vsem njegovem sijaju, samo gledališče stoji znotraj nakupovalnega središča, v katerem so številne maloprodajne trgovine, kot sta kozmetična veriga Sephora in športna trgovina Lids, kar je v precej ostrem kontrastu z oskarjevskimi smokingi in razkošnimi večernimi oblekami.

Ekipa zmagoslavnega filma Ena bitka za drugo na letošnjih oskarjih. FOTO: Mike Blake/Reuters

V številnih pogledih L.A. Live ponuja podobno vzdušje, le da je gledališče Peacock namesto s trgovinami obkroženo s kegljiščem Lucky Strike, več manjšimi gledališči in seveda areno Crypto.com, domom LA Lakersov in prizoriščem podelitve glasbenih nagrad grammy.

Kakor še poroča CNN, bo veliki filmski dogodek do leta 2028, se pravi do stote podelitve oskarjev, prenašala televizija ABC, potekal pa bo v gledališču Dolby, preden se bo preselil na youtube in v središče Los Angelesa.