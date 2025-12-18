Oskarji se posodabljajo, selijo se na splet

Akademija filmskih umetnosti in znanosti (AMPAS) je oznanila, da bo od leta 2029 podelitev filmskih nagrad oskar predvajana na pretočni platformi youtube, in ne več prek kanalov dolgoletnega televizijskega partnerja ABC. Selitev na digitalno platformo pomeni prelomnico v prenosih dogodka, ki je bil dolgo časa zakoreninjen v tradicionalni televiziji. Podelitev bo tako postala dostopna globalnemu občinstvu, saj bo prenos brezplačno na ogled na platformi z dvema milijardama uporabnikov.

Akademija si od tega obeta povečanje gledanosti, predvsem med mlajšimi generacijami, ki se za spremljanje dogodkov raje poslužujejo spleta kot gledanja televizije. Zadnji rezultati gledanosti podelitve v ZDA so bili v primerjavi s preteklostjo občutno nižji, padli so pod 20 milijonov gledalcev.

»Oskarji so ena od naših pomembnih kulturnih institucij, ki nagrajuje odličnost v pripovedovanju zgodb in umetnosti. Sodelovanje z Akademijo, da bi to praznovanje umetnosti in zabave približali gledalcem po vsem svetu, bo navdihnilo novo generacijo ustvarjalcev in ljubiteljev filmov, hkrati pa ostalo zvesto bogati dediščini oskarjev, je ob tem dejal izvršni direktor YouTuba Neal Mohan.

Skladno z dogovorom bo ABC pravice predal po stoti podelitvi nagrad leta 2028, pogodba z YouTubom pa za zdaj velja za obdobje 2029–2033. Novost bo vključevala tudi večjezični prenos in podnapise; dodatno bodo na voljo še spremljevalni dogodki in vsebine, ki jih televizija doslej ni omogočala. Čeprav so finančne podrobnosti dogovora med AMPAS in YouTubom še vedno neznane, gre pričakovati, da bo YouTube, ki je za pravice ponudil največ, imel pomembno vlogo pri prihodnosti oskarjev.