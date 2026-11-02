Osnovnošolci bodo preobrazili amfiteater na Debelem rtiču

Podjetje Outfit7 je z govorečim mačkom Tomom zaslovelo po vsem svetu in postalo prvi slovenski samorog. S pobudo Giving back vračajo družbi, letos pa so se osredotočili na mlade in jim poleg prostora za igro ponudili priložnost za ustvarjanje na natečaju. Ekipa2, hčerinsko podjetje družbe Outfit7, danes odpira prijave na natečaj z naslovom Ko domišljija postane igrišče.

Tokrat bodo osnovnošolci ustvarjalnost lahko udejanjili v preobrazbi amfiteatra v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, najboljša šola pa bo prejela donacijo v višini 5 tisoč evrov.

»Pet let smo z veliko strasti ustvarjali prostore in doživetja za otroke, letos pa smo želeli narediti korak naprej in ustvarjalno energijo predati njim. Ob odprtju igrišča v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič smo videli, kaj lahko nastane, ko otrokom damo priložnost, da svoje ideje razvijejo in jih vidijo zaživeti. Prav to želimo spodbujati – ustvarjalnost, samozavest in prepričanje, da lahko dobra ideja postane resničnost,« je povedal Jernej Česen, glavni operativni direktor pri Outfit7.

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V lanski izvedbi natečaja je zmago dosegla ideja učencev OŠ Kidričevo, med najboljše tri pa sta se uvrstili še OŠ Marije Vere in OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. Osnovnošolci so dobili priložnost, da zasnujejo igrala za svoje vrstnike, projekt pa se je tudi že lani uresničil na Debelem rtiču, novo igrišče Talking Tom & Friends je namreč zaživelo v začetku oktobra.

Cilj natečaja je spodbuditi igro, ustvarjalnost in samozavest najmlajših, ki jo podjetje poizkuša doseči s prenovami igrišč in otroških prostorov, sodelovanjem s šolami ter podporo izobraževalnim programom. Outfit7 je letos uvedlo novost, in sicer otroci se lahko preizkusijo tudi kot snovalci idej.