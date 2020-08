FOTO:Ostani doma, lovi pokemone s kavča

Preberite še:

Pred epidemijo se je ob sredah med šesto in sedmo popoldne zbralo v Ljubljani tudi več kot šestdeset trenerjev pokemonov. FOTO: Voranc Vogel

Pokemoni v karanteni

Igra pokemon go je brezplačna, imeti je treba le pametni telefon in dober paket za prenos podatkov. Igralec lahko na dan s pokemoni, ki trenirajo v telovadnici, dobi največ 50 virtualnih kovancev. Z njimi je mogoče kupiti žoge in druge pripomočke. Je pa možno vložiti v igro tudi resnični denar. Kot kažejo podatki revije za tehnologijo SlashGear, so igralci od januarja letos v pokemonski trgovini zapravili okrog 13 milijonov evrov na teden, tisti marčevski teden, ko so v večini držav po svetu razglasili karanteno, pa je znesek narasel na približno 23 milijonov evrov.



Na lov v pižami

Pripravljeni na boj z legendarnim pokemonom. FOTO: Voranc Vogel



Svet je dom

Do konca Sončevega sistema in nazaj

• Do marca 2019 si je na pametni telefon naložila aplikacijo pokemon go milijarda ljudi.

• Po nekaterih podatkih je 41 odstotkov igralcev žensk, 59 odstotkov moških, povprečna starost je 29 let.

• Trenerji pokemonov so od začetka igre leta 2016 do marca 2019 skupaj prehodili 23 milijard kilometrov, to je skoraj do konca Sončevega sistema in nazaj.

• Leta 2018 se je posebnega dogodka v Chicagu, Dortmundu in Jokosuki udeležilo 400.000 igralcev.

• 25. in 26. julija letos je potekal prvi Pokemon go fest povsod po svetu, zaradi tehničnih težav so ga morali ponoviti, v Aziji in Avstraliji celo dvakrat. Vstopnica zanj je stala 16,99 evra.

Aplikacija pokemon go, ki si jo je bilo prvič mogoče namestiti na pametni telefon poleti 2016, je spremenila svet. Na fotografiji pikaču, najbolj slavni pokemon. FOTO: Shutterstock

Bilo je dolgo vroče poletje 2016. Tisti, ki se že leta niso odtrgali od računalniškega zaslona, so se z rdečimi očmi podali v naravo. Sledili so jim starši in stari starši, bratje in sestre, bratranci in sestrične, ves svet je lovil pokemone, tudi politiki, ki so s pikačuji in drugimi žepnimi pošastmi preganjali dolgčas na seji parlamenta ali vlade.Že v imenu igre pokemon go je gibanje. Go – hodi, pojdi v naravo, raziskuj. A mikroskopsko majhen virus sars-cov-2 je, tako kot vse drugo, tudi pokesvet obrnil na glavo. Nova normalnost je zdaj: ostani doma, lovi s kavča. A kako loviti, ko pa je v nahrbtniku količina žog, s katerimi je mogoče ujeti pokemona, omejena, njihova zaloga pa kopni kot sneg na Arktiki? In kje najti pokemone, ko pa je gibanje omejeno na pot do najbližje trgovine ali lekarne?Ko se je letos spomladi že zazdelo, da bo epidemija covida-19 zamajala tudi vladavino ene najbolj priljubljenih igric na telefonu, je podjetje Niantic, ki jo razvija, uvedlo več sprememb za igranje od doma in z njimi zadelo v polno.Vsako gospodinjstvo, ki v epidemiji novega koronavirusa da kaj nase, mora imeti doma zalogo toaletnega papirja, špagetov, moke, kvasa in kakšno konzervo. Tudi za vsakega trenerja pokemonov se spodobi, da ima nahrbtnik, napolnjen z žogami in drugimi pripomočki za lažje lovljenje. Te je mogoče dobiti na pokestopih in v telovadnicah, ki so postavljeni tam, kjer so igrišča, spomeniki, znamenite stavbe, parki, grafiti …Niantic se je brž prilagodil novim razmeram, ki so jih zapovedovali nacionalni inštituti za javno zdravje, in zaradi zapovedane socialne distance podaljšal razdaljo, s katere je mogoče doseči pokestop ali telovadnico (gym). Pred epidemijo sem tako lahko z domačega kavča zavrtel samo en pokestop, zdaj jih lahko štiri, s stranišča dosežem še petega.Da je nahrbtnik z žogami vedno poln, poskrbijo tudi prijatelji – drugi trenerji pokemonov. Niantic je sistem prijateljstva uvedel pred dvema letoma, ko še ni bilo niti duha niti sluha, da bi kak virus lahko ustavil svet. Prijatelji si med sabo izmenjujemo darila, v katerih so žoge in zdravila za oživitev pokemonov po bitki.V darilih se skriva tudi jajce, iz katerega se izvali pokemon. A prej ga je treba dati v inkubator – jajce, ne pokemona – in z njim prehoditi sedem kilometrov. Ker veljajo izredne razmere, so razvijalci igre šli na roko igralcem in se pošast zvali iz jajca že po treh kilometrih in pol.V času novega koronavirusa so darila še bolj bogata kot prej, več jih je mogoče dobiti in odposlati. Od prijatelja iz Švedske, kjer so se šli poseben eksperiment s čredno imunostjo na koronavirus, redno dobivam darila, kar verjetno pomeni, da je zdrav in v redu. Zastala niso darila niti iz drugih držav na tako imenovanem rdečem seznamu, kot je denimo BiH.A pokemonov je mogoče uloviti več, če se igralec giblje v naravi. Če stoji na enem mestu, se jih v pol ure pojavi le nekaj. Tudi za to je po novem poskrbljeno. Obstaja poseben pripomoček za privabljanje telefonskih pošasti. Ko trener pokemonov aktivira incense, deluje eno uro (prej je pol ure), pokemoni pa se pojavljajo veliko pogosteje. Za tako zaželenega ni treba več iti na drugi konec mesta niti sleči pižame.Med epidemijo je povsod po svetu naraslo število ljudi, ki na kolesih dostavljajo hrano. V pokesvetu se dogaja nekaj podobnega. Tako imenovanega shadow pokemona s senco, ki ga je treba rešiti iz krempljev zlobne ekipe (team rocket), do igralca dostavi kar balon na vroči zrak. Prej se je bilo treba do pokestopa, kjer je bil ujet pokemon, sprehoditi, zdaj ga prinese balon kar na dom.Še pred časom smo resni igralci vihali nos nad tistim, ki je telefon priredil tako, da je lahko od doma lovil v najbolj oddaljenih kotičkih sveta. Spufer je bil takoj izključen iz aplikacij, po katerih se obveščamo med sabo, ko gremo na lov za pokemoni, ki jih ne more premagati samo en igralec. Zdaj se lahko iz Ljubljane bojujemo tudi v Moskvi ali Moravskih toplicah, samo prijatelj, ki živi tam, nam mora poslati povabilo.Pred dnevi je minila četrta obletnica, odkar so z nami žepne pošasti na telefonih. Preživele so prvi val epidemije. V varnem zavetju doma nam bodo krajšale dneve tudi drugega. Hkrati so pokemoni še en opomin, kaj smo v času novega koronavirusa izgubili – možnost iti ven, hoditi po širnem svetu, raziskovati, odkrivati.Medtem ko se drugi s potovanj vračajo z magnetki za na hladilnik, sem jaz zmeraj prinesel kakšnega posebnega pokemona. Zadnji je od lani, in sicer tropius, ki se zadržuje samo v pasu od ekvatorja do skrajnega juga Španije. Spomin na čas, ko je še vse bilo tako, kot mora biti.