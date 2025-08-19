Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Imate občutek, da vas koleno pri hoji »zateguje«? Morda opažate jutranjo okorelost ali bolečine v prstih, kolkih, ramenih? Osteoartroza oziroma osteoartritis je kronično degenerativno stanje sklepov, ki prizadene predvsem starejše, vse pogosteje pa tudi aktivne posameznike srednjih let.

Čeprav je osteoartroza najpogostejša oblika artritisa, jo številni predolgo spregledajo kot »znak staranja«. Prav zakasnelo ukrepanje pa pogosto vodi v napredovanje težav: od izgube gibljivosti do hudih bolečin.

Zakaj pride do osteoartroze

Osteoartroza se razvije kot posledica dolgotrajne obrabe in degeneracije sklepnega hrustanca, to je gladka, elastična plast, ki prekriva konce kosti in omogoča brezhibno gibanje sklepa. Ko se hrustanec zaradi preobremenitve, staranja ali drugih dejavnikov postopoma tanjša in razpoka, se poveča trenje med kostmi. To sproži vnetni odziv, ki dodatno pospeši propadanje tkiva, vodi v zadebelitev kostnih robov (t. i. osteofiti) in povzroča postopno izgubo gibljivosti sklepa.

Gre za kompleksen proces, ki vključuje tudi spremembe v kostnem, mišičnem in vezivnem tkivu. Pogosto se bolezenske spremembe ne ustavijo samo na hrustancu, temveč zajamejo celoten sklep in njegovo okolico. V zgodnjih fazah je proces tiho napredujoč, pozneje pa se pojavijo bolečine, okorelost in zmanjšana funkcionalnost.

Na nastanek osteoartroze vpliva več dejavnikov. Med najpogostejšimi so:

Starost: tveganje se poveča po 50. letu, saj se s staranjem zmanjšata regenerativna sposobnost hrustanca in sinteza sklepne tekočine.

Mehanska obremenitev: dolgotrajno fizično delo, pogosto dvigovanje bremen ali ponavljajoči se gibi obrabljajo sklepe.

Poškodbe in operacije sklepov: športne poškodbe, ki niso bile ustrezno rehabilitirane, lahko dolgoročno porušijo sklepno ravnovesje.

Deformacije in nepravilna os gibanja sklepov: prirojene ali pridobljene spremembe v strukturi sklepa povečajo mehanski stres in pospešijo obrabo.

Genetsko nagnjenje: nekateri posamezniki so bolj nagnjene k artrozi, kar lahko vpliva na hitrost razvoja bolezni.

Čezmerna telesna teža: dodatna masa povečuje pritisk na nosilne sklepe, zlasti kolena in kolke.

Presnovna in hormonska stanja: bolezni, kot so sladkorna bolezen ali ščitnične motnje, lahko vplivajo na kakovost sklepnega tkiva.

Pomembno je poudariti, da osteoartroza ni posledica izključno starosti, temveč je vedno rezultat interakcije več dejavnikov. Zato zgodnje prepoznavanje tveganj in preventivni ukrepi, kot sta ustrezna telesna dejavnost in kontrola telesne teže, igrajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravih sklepov.

Najpogostejši simptomi in faze bolezni

Osteoartroza je kronično napredujoče stanje, ki običajno poteka počasi, v več kliničnih fazah. V zgodnji fazi je pogosto asimptomatska, kar pomeni, da bolniki dolgo ne opazijo večjih težav. Sčasoma se pojavijo prvi znaki, ki jih pogosto zmotno pripišemo utrujenosti, staranju ali pomanjkanju gibanja.

Najzgodnejši simptom je običajno jutranja okorelost, ki po nekaj minutah gibanja izzveni. Sklep se zdi »zategnjen«, gibanje je neprijetno, včasih se pojavi občutek »peska v sklepu«. Pojavi se lahko tudi bolečina ob obremenitvi, zlasti po daljšem stanju, hoji, klečanju ali športni aktivnosti.

Z napredovanjem bolezni se bolečina pojavlja tudi v mirovanju, predvsem ponoči, kar moti spanec. Sklep postane omejeno gibljiv, kar vpliva na vsakodnevne dejavnosti: pride lahko na primer do težav pri vstajanju s stola, hoji po stopnicah ali pri čepenju. Otekanje in občasna rdečina sklepov kažeta na lokalni vnetni odziv, ki dodatno poslabša simptome.

Bolezen pogosto poteka v treh fazah Začetna (blaga) faza: rahla okorelost, občasna bolečina po obremenitvi, sklepi so na zunaj še normalnega videza. Zmerna faza: bolečina je pogostejša, gibljivost se zmanjšuje, pojavijo se zadebelitve ob robovih sklepa in škrtanje (krepitacije). Napredovala faza: sklep je lahko vidno deformiran, mišice okrog njega atrofirajo, gibanje je močno omejeno, bolečine pa so stalne.

Simptomi se lahko razlikujejo glede na prizadeti sklep. Pri kolenu bolniki pogosto opisujejo težave pri hoji po klancu navzdol, pri kolku težave z oblačenjem nogavic ali sedenjem v nizkih stolih, pri rokah pa težave pri pisanju, obračanju ključa ali odpiranju kozarcev.

Ker gre za progresivno bolezen, je ključno, da simptome jemljemo resno že v zgodnji fazi. Pravočasna diagnostika in vključitev v ciljno usmerjeno fizioterapevtsko obravnavo lahko bistveno omilita napredovanje bolezni in ohranita kakovost življenja.

Katere vrste osteoartroze poznamo

Osteoartroza se lahko razvije v katerem koli sinovialnem sklepu (to je gibljiv sklep, kjer so sklepne površine kosti obdane s sklepno ovojnico in prepojene s sklepno tekočino), pri čemer so simptomi in funkcionalne omejitve močno odvisni od prizadetega dela telesa.

Klinična slika osteoartroze se lahko med posamezniki močno razlikuje, saj so simptomi in stopnja funkcionalne omejitve tesno povezani z lokacijo prizadetega sklepa. Vsaka oblika zahteva specifičen pristop k diagnostiki in terapiji ter ustrezno prilagoditev vsakodnevnih obremenitev.

Med najpogostejšimi je osteoartroza kolena, znana tudi kot gonartroza. Pojavlja se predvsem pri osebah, starejših od 50 let, in lahko prizadene en ali oba kolenska sklepa. Degenerativne spremembe se pogosto začnejo na notranji, zunanji ali sprednji strani kolena. Bolniki opisujejo bolečino pri hoji po stopnicah ali klancu navzdol, občutijo jutranjo togost, ki se po nekaj minutah hoje običajno ublaži, včasih zaznavajo škripanje in pokanje v sklepu.

V napredovalih fazah sklep pogosto postane zadebeljen, pri čemer ni vedno prisotna tudi oteklina, vendar pa se pojavijo deformacije v obliki ukrivljenosti nog navznoter (noge na O) ali navzven (noge na X), kar dodatno poslabša biomehaniko hoje.

Osteoartroza kolka, imenovana tudi koksartroza, pogosto dolgo ostane prikrita, saj bolniki sprva težko prepoznajo njene znake. Lahko gre za primarno obliko brez jasnega vzroka ali za sekundarno artrozo, ki nastane zaradi prirojenih nepravilnosti, poškodb ali vnetnih bolezni. Najpogosteje se bolečina pojavi v dimljah, lahko pa seva v notranjo stran stegna ali celo v koleno, kar včasih oteži natančno lokalizacijo težave. Gibljivost kolčnega sklepa je omejena zlasti pri rotaciji in iztegu, kar bolnikom povzroča težave pri obuvanju, sedenju na nizkih površinah ali hoji na daljše razdalje.

Osteoartroza rok in prstov je oblika, ki pogosto prizadene ženske po menopavzi in je pogosto genetsko pogojena. Posebna oblika je rizartroza – artroza osnovnega sklepa palca, ki močno vpliva na funkcionalnost roke. Poleg tega se lahko razvijejo tudi Heberdenovi in Bouchardevi vozliči na končnih oziroma srednjih členkih prstov. Bolniki poročajo o bolečinah pri prijemanju predmetov, odpiranju kozarcev, šibkosti prijema in postopnem zmanjšanju natančnosti prstnih gibov, kar negativno vpliva na vsakodnevna opravila, ki zahtevajo fino motoriko.

Spondiloartroza, torej osteoartroza hrbtenice, se praviloma pojavlja v vratnem in ledvenem delu. Gre za degenerativne spremembe v fasetnih sklepih, ki zmanjšajo gibljivost vretenc in pogosto povzročajo bolečine ob dolgotrajnem sedenju, stanju ali večji telesni obremenitvi. V napredovalih primerih lahko pride do utesnitve živčnih struktur, kar povzroči sevanje bolečine v roke (pri prizadetosti vratne hrbtenice) ali noge (pri ledveni obliki). Pogosti so tudi občutki mravljinčenja, zmanjšane moči in fleksibilnosti trupa, kar še dodatno vpliva na kakovost gibanja.

Posebna klinična slika je generalizirana osteoartroza, ki prizadene več sklepnih skupin hkrati, običajno gre za kombinacijo kolkov, kolen, hrbtenice in rok. Gre za obliko primarne, idiopatične osteoartroze, ki je pogostejša pri starejših ženskah in pogosto vključuje tudi dedno nagnjenje. Zanjo je značilna razpršena bolečina, občutna togost, kronična utrujenost in postopno zmanjševanje funkcionalne samostojnosti. V teh primerih je nujen celostni terapevtski pristop, kot ga izvajajo v kliniki Medicofit.

Kako potekata diagnostika in zdravljenje

Vsako zdravljenje v kliniki Medicofit se začne z diagnostično terapijo. Gre za napreden pristop, ki vključuje podroben klinični pregled. Cilj ni zgolj prepoznati obseg poškodbe, temveč razumeti funkcionalno stanje sklepa in njegove biomehanske zakonitosti, ki vplivajo na potek bolezni.

Po natančni anamnezi, pregledu preteklih izvidov in pogovoru o vsakodnevnih težavah pacienta sledi funkcionalno testiranje, ki ga izvaja fizioterapevt z izkušnjami na področju degenerativnih obolenj gibalnega sistema. S pomočjo digitalne dinamometrije se izmerijo mišična moč, razmerje med mišičnimi skupinami in morebitne asimetrije, ki lahko vplivajo na mehaniko sklepa.

Pregled vključuje tudi oceno aktivne in pasivne gibljivosti, preverjanje prisotnosti oteklin, občutljivosti tkiva in prepoznavanje kompenzacijskih vzorcev, ki se pogosto razvijejo pri hoji, vstajanju ali specifičnih gibih zaradi bolečine. Ta celostna ocena omogoča, da se terapija usmeri tja, kjer je učinek lahko najhitrejši in najbolj trajen.

Na podlagi teh ugotovitev strokovnjaki v kliniki Medicofit oblikujejo individualno prilagojen rehabilitacijski načrt, usmerjen v postopno odpravo simptomov, vzpostavitev stabilnosti sklepa in izboljšanje funkcionalne sposobnosti.

V terapevtski proces vključujejo tudi napredne metode sodobne fizioterapije, kot so laser SUMMUS, terapija TECAR, EMS DOLORCLAST udarni valovi (ESWT), ultrazvočna krioterapija in diamagnetoterapija PERISO. Te tehnologije dokazano spodbujajo biološko obnovo tkiva, zmanjšujejo vnetje in izboljšujejo prekrvitev ter tako omogočajo hitrejše in učinkovitejše lajšanje bolečine – zlasti v akutnih fazah osteoartroze.

Glavni cilji fizioterapevtskega zdravljenja so zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti, zmanjšanje okorelosti in vzpostavitev trajnega mišičnega ravnotežja, ki sklepu omogoča, da ostane funkcionalen in manj obremenjen tudi ob dolgotrajni uporabi.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja osteoartroze

68-letna Vesna, učiteljica v pokoju, se je oglasila v kliniki Medicofit zaradi dolgotrajnih bolečin v desnem kolenu, ki so se postopno stopnjevale v zadnjih petih letih. Največje težave so se pojavile pri hoji po stopnicah in daljših sprehodih, pogosto pa jo je motila tudi nočna bolečina.

Tekom kliničnega pregleda je bila opazna rahla oteklina desnega kolena, ugotovljena pa je bila povečana občutljivost na medialni strani sklepa. Gibljivost je bila vidneje omejena v smeri fleksije. Gospa je poročala o občasni prisotnosti pokov in redne jutranje togosti, ki se je po krajšem gibanju zmanjšala.

Predhodno opravljena rentgenska diagnostika je potrdila napredovano osteoartrozo. Na podlagi klinične slike je bil zastavljen 10-tedenski program celostne fizioterapevtske obravnave, usmerjene v zmanjšanje bolečine in otekline ter krepitev ključnih mišičnih skupin. Dodatno se je izvajala tudi vadba ravnotežja in propriocepcije. Za lajšanje bolečin se je uporabljala TECAR terapija, učinki katere so se dopolnjevali s specialnimi manualnimi tehnikami.

Ob koncu zdravljenja je gospa Vesna poročala o izrazitem zmanjšanju bolečine, izboljšani stabilnosti kolena ter lažjem izvajanju vsakodnevnih opravil.

Medicofit: sodoben fizioterapevtski pristop k obvladovanju osteoartroze

Fizioterapevtsko zdravljenje ima ključno vlogo pri obvladovanju osteoartroze. Ne le zato, ker pomaga lajšati bolečine, ampak predvsem zato, ker vpliva na mehanizme, ki zavirajo napredovanje bolezni. Pristop v kliniki Medicofit se zato ne osredotoča zgolj na trenutno lajšanje simptomov, temveč stremi k trajni spremembi mišično-sklepne funkcije in boljši kakovosti gibanja.

Drugače kot standardizirani pristopi v javnem zdravstvu klinika Medicofit ne uporablja generičnih protokolov. Vsak rehabilitacijski program temelji na celostni oceni posameznika: upoštevajo se vrsta poškodbe oziroma prizadetosti, stopnja telesne pripravljenosti, rehabilitacijski cilji, morebitne pretekle operacije in psihofizični profil pacienta.

Načrt zdravljenja vključuje kombinacijo manualnih tehnik za izboljšanje gibljivosti, specializiranih vaj za krepitev ključnih mišičnih skupin (kot so kvadriceps, glutealne mišice in stabilizatorji kolka), in vadbo, usmerjeno v ponovno vzpostavitev funkcionalne biomehanike.

Velik poudarek je tudi na analizi hoje in telesne drže, s čimer se odpravijo kompenzacijski vzorci, ki pogosto spremljajo dolgotrajne sklepne težave. Pri artrozi kolena se na primer izvede poglobljena analiza hoje po ravnem in po stopnicah, kar omogoča ciljno odpravljanje napačnih obremenitev sklepa.

Pristop v kliniki Medicofit presega klasične okvire fizioterapije, terapevtske odločitve sprejemajo celostno, in sicer s stališča funkcionalne diagnostike, mišične biomehanike in dolgoročnega terapevtskega učinka. Z zgodnjo diagnostiko in sodobno fizioterapijo v kliniki Medicofit lahko ustavite napredovanje bolezni, zmanjšate bolečine in spet zaživite aktivno. Naročite se na zdravljenje osteoartroze.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit