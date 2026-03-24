    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    24. 3. 2026 | 08:46
    24. 3. 2026 | 09:10
    Pogosto tarnate zaradi bolečin v križu? Se po dolgotrajnem sedenju težko zravnate? Se vam zdi, da ste izgubili agilnost v hrbtenici in da je vaše gibanje postalo bolj togo? Z leti se lahko medvretenčni diski, ki skrbijo za prožnost hrbtenice, stanjšajo in postanejo manj elastični. Posledica je zoženje prostorov med vretenci, pride lahko tudi do kostnih izrastkov (spondilofiti), ki pritiskajo na živčne korenine. Pojavijo se različni simptomi, predvsem pa različne stopnje bolečine in omejitev gibljivosti - stanje, ki ga poznamo kot osteohondroza.

    Čeprav je bolezen degenerativna in stanja ni mogoče povrniti nazaj, lahko s pravim pristopom in spremembo življenjskega sloga poskrbite, da bolečina ne bo postala del vašega vsakdana ter da vam bo hrbtenica služila še naprej -  da boste ponovno gibčni in aktivni. V nadaljevanju spoznajte značilnosti in simptome osteohondroze in preverite, zakaj ima specializirana fizioterapija ključno vlogo na poti rehabilitacije.

    Ali ste vedeli, da se v hrbtenici začnejo pojavljati prve, sicer še neopazne degenerativne spremembe že v dvajsetih letih? Po 30. letu se medvretenčni diski že začnejo tanjšati, kar že vodi do prve stopnje osteohondroze.

    Kaj je osteohondroza?

    Osteohondroza najpogosteje prizadene sklepe, ki so izpostavljeni velikim mehanskim obremenitvam. Najbolj pogosta lokacija je hrbtenica, lahko pa se pojavi tudi v kolenskem sklepu, gležnju ali komolcu, zlasti pri otrocih in mladostnikih. 

    Pri mlajših posameznikih je pojav pogosto povezan z motnjami v razvoju kostnega in hrustančnega tkiva v obdobju rasti, medtem ko je pri odraslih pogosteje posledica degenerativnih sprememb, ponavljajočih se obremenitev ali dolgotrajnih nepravilnih obremenitvenih vzorcev. Takšne spremembe postopoma vplivajo na strukturo hrbtenice in lahko zmanjšajo njeno sposobnost prenašanja mehanskih sil. Prizadene lahko katerikoli del hrbtenice, najpogosteje pa se pojavi v ledvenem in vratnem predelu.

    Hiter pregled: Osteohondroza

    Kaj je osteohondroza?

    Degenerativne spremembe medvretenčnih ploščic in sosednjih struktur hrbtenice zaradi postopne obrabe tkiv.

    Značilni simptomi

    Bolečina v prizadetem delu hrbtenice, okorelost, zmanjšana gibljivost; v nekaterih primerih tudi širjenje bolečine v okončine.

    Zakaj nastane?

    Postopna degeneracija medvretenčnih ploščic zaradi starostnih sprememb, ponavljajočih se obremenitev, dolgotrajnih neugodnih položajev ali genetske nagnjenosti.

    Kako se diagnosticira?

    Klinični pregled hrbtenice; po potrebi slikovna diagnostika, najpogosteje magnetna resonanca (MR) ali RTG.

    Kako poteka zdravljenje?

    Fizioterapija z vajami za stabilizacijo, mobilnost in postopno obremenjevanje; pri izrazitih nevroloških zapletih ali neuspehu zdravljenja operacija, ki ji sledi rehabilitacija.

    Potek bolezni

    Kronične degenerativne spremembe, ki zahtevajo dolgoročno obvladovanje simptomov in ohranjanje funkcije hrbtenice.

    Ali spadate v rizično skupino?

    Spoznajte dejavnike tveganja za razvoj osteohondroze:

    Starost: Degenerativni procesi so pogostejši pri osebah starejših od 40 let. Medvretenčni diski s staranjem izgubljajo vodo in elastičnost, kar zmanjšuje njihovo sposobnost absorpcije mehanskih sil. Proces degeneracije se običajno začne že v dvajsetih letih, ko diski začnejo izgubljati vodo in postajajo manj elastični.

    Nepravilna obremenitev: Eden ključnih vzrokov za nastanek osteohondroze je nepravilna obremenitev hrbtenice. Dolgotrajno sedenje, dvigovanje težkih bremen in nepravilna telesna drža so pogosti vzroki, ki prispevajo k razvoju te bolezni. Nepravilna obremenitev hrbtenice vodi do neravnovesja v porazdelitvi teže, kar povzroči prekomerno obrabo medvretenčnih diskov in posledično degenerativne spremembe.

    Patološka ukrivljenost hrbtenice: Anatomske nepravilnosti lahko povzročijo neravnovesje obremenitve med vretenci, kar vodi do prekomerne obrabe določenih struktur.

    Pretekle poškodbe: Poškodbe hrbtenice ali mišično-skeletnega sistema povečujejo tveganje za degenerativne spremembe.

    Fizični napor: Ponavljajoči gibi in težka fizična dela pospešujejo obrabo medvretenčnih ploščic.

    Poleg teh dejavnikov lahko k razvoju osteohondroze prispevajo tudi drugi dejavniki, kot so hormonske spremembe, presnovne motnje, kajenje in stres. Hormonske spremembe lahko vplivajo na zdravje kosti in hrustanca, medtem ko presnovne motnje lahko vplivajo na oskrbo hrbtenice s hranili. Kajenje zmanjšuje prekrvavitev in oskrbo tkiv s kisikom, kar negativno vpliva na zdravje hrbtenice. Stres in psihološki dejavniki pa lahko prispevajo k napetosti mišic in dodatno obremenijo hrbtenico.

    Nevarnosti in pasti zamujene rehabilitacije

    Pri osteohondrozi ima pravočasna rehabilitacija pomembno vlogo pri ohranjanju gibljivosti in stabilnosti hrbtenice. Brez ustrezne strokovne obravnave se lahko degenerativne spremembe hitreje odražajo v bolečini in omejeni telesni zmogljivosti.

    – Zmanjšana gibljivost hrbtenice lahko vodi v povečane obremenitve posameznih segmentov in s tem pospeši degenerativne procese.
    – Bolečina pogosto povzroči zaščitne gibalne vzorce, ki dolgoročno poslabšujejo biomehaniko hrbtenice.
    Oslabitev mišic trupa zmanjšuje stabilnost hrbtenice ter sposobnost učinkovitega prenašanja obremenitev.

    Neustrezno obravnavana osteohondroza se zato pogosto razvije v dolgotrajno stanje z izrazitejšimi funkcionalnimi posledicami.

    Zgodnje prepoznavanje in obravnava osteohondroze sta ključna za preprečitev napredovanja bolezni in zmanjšanje tveganja za trajne posledice. Nezdravljena osteohondroza lahko vodi v kronične bolečinske sindrome, hernijo diska, skoliozo, spinalno stenozo, spondilolistezo, nevrološke zaplete in celo invalidnost. Z ustrezno rehabilitacijo in zdravljenjem je možno izboljšati funkcionalnost hrbtenice ter preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja.

    Bolečine in zaplete lahko preprečite

    Starost naj ne bo izgovor za to, da vas boli v hrbtenici. Čeprav vseh sprememb ne moremo preprečiti, lahko s preventivo naredite največ. Najslabše, kar lahko naredite je, da se predate toku časa in se sprijaznite z vsakodnevnimi težavami.

    Že s konkretnimi spremembami, ki jih zlahka vpeljete v svoj vsakdan, lahko preprečite oziroma zmanjšate simptome in napredovanje.

    Samopomoč pri osteohondrozi

    Redno gibanje

    Zmerna telesna aktivnost za ohranjanje gibljivosti hrbtenice, izboljšanje prekrvavitve in zmanjšanje mišične napetosti.

    Mobilizacijske vaje

    Nežne mobilizacijske vaje za hrbtenico za ohranjanje gibljivosti in zmanjšanje togosti.

    Krepitev globokih stabilizatorjev trupa

    Ciljane vaje za krepitev globokih stabilizacijskih mišic trupa za boljšo podporo hrbtenici in zmanjšanje mehanskih obremenitev.

    Lokalna termoterapija

    Lokalna uporaba toplote za sproščanje mišične napetosti in začasno zmanjšanje bolečine.

    Prilagoditev obremenitev

    Omejevanje dolgotrajnega sedenja, sunkovitih gibov in večjih obremenitev hrbtenice za zmanjšanje draženja prizadetih struktur.

    Pravilna telesna drža, redna telesna aktivnost in izogibanje prekomernim obremenitvam hrbtenice so ključni dejavniki pri preprečevanju osteohondroze in ohranjanju zdrave hrbtenice skozi celotno življenje.

    Vse torej izhaja iz kakovostnega življenjskega sloga, kjer sta skrb za telo in dobro počutje na prvem mestu. Preverite, kako lahko v petih korakih poskrbite za ohranjanje zdravja svoje hrbtenice:

    Redno gibanje in krepitev hrbteničnih mišic

    Zmerna telesna aktivnost je ključna za ohranjanje zdrave hrbtenice. V vsakodnevno rutino vpeljite vsaj 30 minut gibanja, ki vključuje vadbo za krepitev hrbta, trebušne stene in okoliših sklepov. Pomembne so tudi raztezne vaje za izboljšanje fleksibilnosti hrbtenice.

    Pravilna drža 

    Slaba drža obremenjuje hrbtenico in povečuje tveganje za degenerativne spremembe, zato je pomembno ohranjanje pravilne telesne drže med sedenjem, hojo, dvigovanjem bremen in drugimi vsakodnevnimi dejavnostmi.

    Napotki za ustrezno telesno držo

    Pri sedenju: Uporabljajte stol z oporo za spodnji del hrbta. Stopala naj bodo ravno na tleh, kolena v višini bokov.

    Pri delu za računalnikom: Zaslon naj bo v višini oči, roke in zapestja podprte, ramena sproščena.

    Pri dvigovanju težjih predmetov: Vedno pokrčite kolena, ne hrbta, in dvigujte z močjo nog.

    Uravnotežena prehrana za zdravje kosti in sklepov

    Hrbtenica potrebuje ustrezna hranila za trdnost in zdravje medvretenčnih ploščic: izberite sestavine, ki so bogate z vitaminom D, kalcijem, magnezijem in omega-3 maščobnimi kislinami. Pomembna je tudi zadostna hidracija, saj boste na ta način ohranili elastičnost diskov med vretenci. Pijte 2–3 litre vode dnevno.

    Vzdrževanje primerne telesne teže

    Čezmerna telesna teža lahko poveča obremenitev hrbtenice in poslabša vaše simptome.

    Izogibajte se kajenju

    Kajenje lahko negativno vpliva na zdravje kosti in hrustanca ter poveča tveganje za razvoj osteohondroze.

    Bodite pozorni na opozorilne znake, kot so bolečine v hrbtu, omejena gibljivost ali občutek togosti. Če se težave ponavljajo, obiščite specialista fizioterapije v kliniki Medicofit in preprečite resnejše zaplete

    Vas boli v hrbtenici? Prepoznajte simptome osteohondroze

    V zgodnjih fazah osteohondroza pogosto ostane neopažena, saj povzroča le blage bolečine. Sčasoma se bolečina okrepi - najprej po fizičnih obremenitvah, kasneje pa tudi v mirovanju. Glede na stopnjo bolezni se bolečina razlikuje od pacienta do pacienta in lahko seva tudi v oddaljene dele telesa.

    Tipičen bolnik zavzame zaščitno držo, s katero skuša ublažiti bolečino. Med pogostimi simptomi so še otekanje, omejena gibljivost, jutranja okorelost in napetost mišic v hrbtu. Pojavi se lahko tudi mravljinčenje ali občutek omrtvelosti v rokah ali nogah.

    Osteohondroza ledvene hrbtenice

    Osteohondroza se pogosteje pojavlja v ledvenem kot v vratnem delu hrbtenice. V ledvenem predelu se bolečina pojavi predvsem po fizičnem naporu ali celo med ležanjem. Pogosto se bolečina širi v noge, kar lahko spremljajo tudi mravljinčenje ali omrtvelost. V hujših primerih lahko pride do simptomov, kot so urinska inkontinenca ali omotica – v tem primeru je treba takoj poiskati zdravniško pomoč. 

    Omejena gibljivost je še en značilen simptom osteohondroze ledvenega dela hrbtenice, ki pacientu močno otežuje vsakodnevne aktivnosti.

    Osteohondroza vratne hrbtenice

    Če je prizadet vratni del hrbtenice, se pogosto pojavi počasi napredujoča bolečina v vratu, ki se sčasoma znatno poslabša. Zelo značilna je omejena gibljivost vratu in glave, pogosto se pojavijo tudi mišična napetost, otrdelost vratu in bolečina, ki se širi v roke ter prste. Tudi v tem primeru lahko pride do mravljinčenja ali občutka omrtvelosti. Med možnimi simptomi je tudi omotica, ki pri nekaterih bolnikih bistveno vpliva na kakovost življenja.

    Pravočasna diagnoza in ustrezno zdravljenje sta ključna za obvladovanje simptomov in preprečevanje napredovanja bolezni. Naročite se na diagnostični pregled k specialistu fizioterapije za osteohondrozo v kliniki Medicofit.

    Intenzivnost simptomov je odvisna predvsem od faze razvoja osteohondroze. Razlikujemo 4 stopnje:

    Prva stopnja: Značilne so manjše spremembe v strukturi medvretenčne ploščice. Simptomi so pogosto blagi ali celo odsotni. Bolečina je redko prisotna in se pojavi predvsem po prekomerni telesni aktivnosti.

    Druga stopnja: Bolečina se stopnjuje, hrustanec začne postopoma propadati, živci in krvne žile pa so lahko utesnjeni, kar povzroča stalno nelagodje pri opravljanju preprostih opravil.

    Tretja stopnja: Prisotne patološke spremembe v hrbtenici, kot je ukrivljenost hrbtenice, bolečina pa postane stalna in se okrepi po naporu. Pri nekaterih bolnikih se lahko pojavi tudi grba.

    Četrta stopnja: Patološki procesi v hrbtenici postanejo nepovratni. Bolečina je močna in vztrajna, motnje v delovanju notranjih organov pa se stopnjujejo. Lahko pride do hernije diska, kalcinacije in kronične bolečine.

    Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko zdravljenje?

    Pri osteohondrozi je dolgoročni izid zdravljenja tesno povezan s kakovostjo rehabilitacijske obravnave. Specialistični pristop omogoča sistematično obravnavo funkcionalnih posledic degenerativnih sprememb hrbtenice.

    Individualno prilagojen program rehabilitacije upošteva stopnjo degenerativnih sprememb in funkcionalno stanje hrbtenice.
    – Z znanstveno podprtimi terapevtskimi metodami se izboljšuje stabilnost trupa, gibljivost hrbtenice in nadzor gibanja.
    Sistematična rehabilitacija prispeva k zmanjšanju bolečine ter dolgoročnemu ohranjanju telesne zmogljivosti.

    Specialistično fizioterapevtsko zdravljenje predstavlja pomemben del sodobnega obvladovanja osteohondroze.

    Kako poteka zdravljenje osteohondroze?

    Zdravljenje osteohondroze vključuje različne pristope, od fizioterapije do kirurških posegov, odvisno od resnosti stanja. Fizioterapija je pogosto prva izbira, saj pomaga izboljšati gibljivost, zmanjšati bolečino in okrepiti mišice okoli prizadetega območja. 

    Za pravilno diagnozo osteohondroze so ključni klinični pregled, anamneza in preiskave, kot so rentgen, MRI ali CT. Zdravljenje je usmerjeno predvsem v zdravljenje simptomov, preprečevanje napredovanja in povrnitev funkcionalnosti hrbtenice. V tem procesu je specializirana fizioterapija ključna, saj ima pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja posameznika.

    Pomembno je, da se zdravljenje začne čim prej po postavitvi diagnoze, saj lahko zgodnje ukrepanje prepreči napredovanje bolezni in ohranja funkcionalnost hrbtenice.

    V kliniki Medicofit so skozi izkušnje in strokovno znanje, ki ga ves čas osvežujejo, razvili celosten protokol zdravljenja, ki se vedno začne z diagnostično terapijo. Že ob prvem pregledu boste dobili čisto drugačno obravnavo, kot ste jo vajeni v javnih zavodih.

    Zdravljenje se vedno začne z natančno diagnostiko, ki med drugim vključuje tudi podrobno analizo drže in gibanja. Na ta način vam bodo lahko pripravili prilagojen rehabilitacijski načrt, ki vključuje:

    • Terapevtske vaje in mobilizacijske tehnike za izboljšanje gibljivosti sklepov hrbtenice in za krepitev mišic okoli prizadetega območja. To je ključen korak, s katerim se zmanjša tveganje za ponovne poškodbe in poslabšanje stanja.
    • Manualno terapijo: Lajšanje bolečine in sproščanje napetosti v mišicah.
    • Inovativne metode: Uporaba sodobnih naprav za globinsko stimulacijo tkiv.

    Primer uspešne fizioterapevtske obravnave osteohondroze

    Zgodba 29-letnega Damjana je dokaz, da se z ustrezno zastavljeno in posamezniku prilagojeno fizioterapevtsko obravnavo da ustrezno obravnavati simptome osteohondroze. Gospod Damjan je kliniko Medicofit obiskal zaradi bolečin v hrbtenici, ki so se prvič pojavile pred dvema letoma in so se v zadnjem tednu bistveno poslabšale.

    Gospod je v preteklosti rekreativno igral odbojko, v zadnjem letu pa je, kot je dejal, občutno zmanjšal telesno aktivnost, čeprav se z gibanjem bolečina zmanjša. V pogovoru s specialistom fizioterapevtom je navedel, da so bolečine konstantne in pekoče narave ter da sevajo v desno nogo.

    Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda so bile ugotovljene začetne degenerativne spremembe ledvene hrbtenice predvsem na nivoju L5-S1. Gibljivost ledvenega dela hrbtenice se je izkazala za delno omejeno, prisotni so bili tudi deficiti mišične moči.

    Specialist fizioterapevt je za Damjana pripravil celosten 10-tedenski načrt fizioterapevtskega zdravljenja. V prvi fazi zdravljenja so se za odpravo akutnih bolečin uporabljale sodobne instrumentalne tehnike – TECAR in laser terapija kot tudi terapija s fokusiranimi globinskimi udarnimi valovi. Za izboljšanje učinkov fizikalnih agensov so se izvajale tudi manualne tehnike za izboljšanje gibljivosti kot tudi z namenom sproščanja ledvenih mehkotkivnih struktur.

    Druga faza zdravljenja je zajemala specialno kineziološko vadbo. Cilj te faze je bil krepiti mišice spodnjega uda in izboljšati splošne kondicije, kot tudi odpraviti kontralateralni deficit in izboljšati proprioceptivne sposobnosti. V zadnjih obravnavah se je izvedla tudi biomehanska analiza gibalnih vzorcev.

    Damjan je na dan zadnje obravnave povedal, da bolečine več niso bile prisotne ter da je tudi mravljinčenje izginilo. Dodal je še, da ima po dolgem času spet občutek moči in da je samozavesten glede ponovnega izvajanja redne telesne oziroma športne aktivnosti.

    Prognoza: Kaj lahko pričakujete od zdravljenja v kliniki Medicofit?

    S pravilno diagnozo in ustrezno rehabilitacijo se lahko simptomi osteohondroze izboljšajo do te mere, da ne boste potrebovali kirurški poseg na hrbtenici. S prilagojenim terapevtskim pristopom bodo strokovnjaki klinike Medicofit zasnovali načrt, ki vas bo olajšal bolečin in izboljšal gibljivost prizadetega segmenta hrbtenice.

    Pomen zgodnje diagnostike in fizioterapije je ključen za preprečevanje napredovanja bolezni in zmanjšanje tveganja za trajne poškodbe hrbtenice. Zgodnji začetek fizioterapije lahko pomaga preprečiti nastanek hujših simptomov in olajšati potek bolezni. Pomembno je, da se fizioterapija začne čim prej po postavljeni diagnozi, da se prepreči napredovanje bolezni ter ohranja funkcionalnost in kakovost življenja.

    Imate težave s hrbtenico? Pravočasna fizioterapija lahko izboljša gibljivost, zmanjša bolečino in okrepi mišice okoli prizadetega območja, kar pomaga ohranjati kakovost življenja bolnikov z osteohondrozo.

    Naročite se na diagnostični pregled pri specialistu fizioterapije za osteohondrozo v kliniki Medicofit.

    Če želite izvedeti več informacij, si lahko preberete naš predhodni prispevek o rehabilitaciji osteohondroze.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Kar nekaj znanih obrazov se poslavlja, tudi poslanka z enim najdaljših stažev

    Preboj v parlament je uspel osmim aktualnim ministrom oziroma ministricam, več vidnih obrazov je dobilo premalo glasov za izvolitev v parlament.
    Anja Intihar 23. 3. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

    Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
    Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Stevanović bo še razmislil, ali se bo odzval na Golobovo povabilo

    Največ glasov na volitvah je prejela Svoboda, tik za njo SDS. V DZ še NSi s Fokusom in SLS, SD, Demokrati, Levica z Vesno in Resni.ca.
    23. 3. 2026 | 06:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Tudi chatgpt bi predvidel, da bo Janšev odziv natanko tak, kot je bil v resnici

    Za Luko Lisjaka Gabrijelčiča je manjše presenečenje precej slaba uvrstitev Socialnih demokratov.
    Anja Intihar 23. 3. 2026 | 13:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    23. 3. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MedicofitOsteohondrozafizioterapija
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2028

    Zormanova reprezentanca v prvem bobnu

    Slovenski rokometaši bodo imeli v četrtkovem žrebu za evropsko prvenstvo 2028 v Lizboni status nosilcev. Maja izziv proti Črni gori za SP 2027.
    Peter Zalokar 24. 3. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Ukrajina obtožuje: Rusija pomaga Iranu v vojni proti Izraelu

    Po vsej Ukrajini so se ponoči oglašale sirene, ki so opozarjale na zračne napade.
    24. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izgon medijev

    Pentagon izgubil na sodišču, novinarje zdaj seli v prizidek, ki ga (še) ni

    Sodišče je minuli teden razveljavilo omejitve dostopa za novinarje in medije.
    24. 3. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Maja B. Kranjc

    Klinična psihologinja: Starši si morajo dovoliti to grozno nepopolnost

    Maja B. Kranjc je spregovorila o razpokah v odnosih in zakaj te za človeka niso usodne.
    Daša Mavrič 24. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in liste NSi, kaj pravijo psihologi?

    S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
    24. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Prijava škode v nedeljo zvečer?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Vloga nabave v dobi globalne polikrize

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več

