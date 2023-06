Ostre besede o Harryju in Meghan: Prevaranta

Pred dnevi je Spotify sporočil, da ne bo več produciral podkasta Archetypes (Arthetipi) Meghan Markle, ker ni bilo dovolj vsebine za pogodbeno plačilo 20 milijonov dolarjev (okrog 18 milijonov evrov). Z Meghan so posneli le 12 epizod, od zadnje je minilo devet mesecev.

Le nekaj dni po tem, ko je bilo potrjeno, da par ne bo več podaljšal svojega podkasta, pa je izvršni vodja podkastov Bill Simmons princa Harryja in Meghan Markle označil za prevaranta. »Prekl… prevaranta! To bi moral biti naslov podkasta, ki bi ga lansirali z njima,« je rekel Simmons v svojem podkastu. Moral bi se napiti in povedati zgodbo o zoom pogovoru, ki sva ga imela s Harryjem, ko sem mu poskušal pomagati z idejami za podkast. To je ena mojih najboljših anekdot,« je bil ciničen Simmons.

Simmons, 53-letni vodja podkastov in inovacij pri Spotifyju, je začel s svojo mrežo podkastov Ringer, ki jo je leta 2020 prodal Spotifyju za 196 milijonov dolarjev, pri tem pa je pridobil vodilno vlogo v podjetju, piše Guardian. Pred tem je menda Simmons že vsaj enkrat omenil, da mu gre na živce, da si mora spotify deliti s princem Harryjem.

Lani januarja je v epizodi svojega podkasta dejal: »Živita v Montecitu in prodajata dokumentarce in podkaste, nikogar pa v resnici ne briga, kaj imata povedati, razen če govorita o kraljevi družini in se pritožujeta nad njimi.«

Podkast za ženske

Spotify in Harry in Meghan Markle so prejšnji teden sporočili, da so se s Spotifyjem »sporazumno razšli in da sta ponosna na serijo, ki smo jo ustvarili skupaj«. Da gredo vsak svojo pot, je bila po navedbah Sky News sporazumna odločitev Spotifyja in Meghan Markle. Ta bo podkast še naprej snemala, a ga ponujala na drugi platformi.

Meghan Markle je v svojem podkastu Archetypes z gostjami »raziskovala, secirala in spreminjala oznake, ki poskušajo omejevati ženske«, kot ga oglašuje Spotify. Med gostjami so bile v prvi sezoni pevka Mariah Carey, vplivnica Paris Hilton in teniška igralka Serena Williams.

Med javnostjo je bila avdioserija sicer precej priljubljena: decembra je na podelitvi nagrad People's Choice Awards, pri katerih zmagovalce določi javnost, zmagala v kategoriji za najboljši podkast.

Pogodbo sta Susseška podpisala leta 2020. Poleg tega ima par pogodbo tudi z Netflixom, ki je lani premierno lansiral razvpito in zelo gledano serijo Harry in Meghan, Harry pa je v sodelovanju z založbo Penguin Random House izdal svojo kontroverzno avtobiografijo Spare (Rezerva), ki bo v slovenskem prevodu izšla jeseni pri založbi Beletrina.