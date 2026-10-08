Otroke želimo zaščititi, toda ali vedno opazimo, kaj potrebujejo?

Otroka pospremimo vse do razreda, da bi bil varen, nato pa mu v roke položimo pametni telefon. Na to protislovje opozarja Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije. »Po eni strani smo do otrok zelo zaščitniški, pospremimo jih dobesedno v razred, po drugi jim damo pametni telefon v roke in jih pahnemo v neslutene pasti.«

Tehnologija je močno spremenila otroštvo, temeljne potrebe otrok pa ostajajo enake: varnost, skrb, pozornost in možnosti za razvoj. Za to odrasli po njenih besedah potrebujemo predvsem empatijo in človečnost. Tudi pripravljenost, da otroške skrbi vzamemo resno, čeprav se nam zdijo majhne. Ob tednu otroka Darja Groznik opozarja še na odnose v družbi. »Prijaznosti med ljudmi še zdaleč ni dovolj,« pravi. V ZPMS verjamejo, da lahko spremembe spodbudijo že majhne pozornosti in preproste besede, ki otrokom pokažejo, da jih opazimo in spoštujemo.

Toda ali jih znamo zares slišati? In ali jih z vsem, kar jim ponujamo, vedno tudi zaščitimo? V intervjuju na Onaplus.si Darja Groznik razmišlja o tem, kaj se je v otroštvu najbolj spremenilo in česa otrokom danes primanjkuje. Njene besede odpirajo vprašanje, ob katerem se velja ustaviti: kaj otrok potrebuje od nas, pa mu tega morda ne dajemo?