Padalec skočil z nebotičnika v Splitu in pristal na avtomobilu

V Splitu je moški s padalom skočil z najvišjega nebotičnika na Hrvaškem in pristal na avtomobilu. Skakalec jo je odnesel brez hujših posledic, avtomobil pa je bil poškodovan, poroča Jutarnji list.

Portal Slobodna Dalmacija poroča, da sta po neuradnih informacijah pri skoku sodelovali dve mlajši osebi, portal 24 sata pa, da je moški po pristanku pobegnil skupaj s še eno osebo. Policija je z dogodkom seznanjena in ga preiskuje.

»Seznanjeni smo z incidentom in lahko potrdimo, da ni bil nihče poškodovan, kar smatramo za najpomembnejše dejstvo v tem incidentu. Naša tehnična služba je od samega začetka intenzivno sodelovala z vsemi pristojnimi organi, da bi v celoti razjasnila okoliščine in ugotovila vsa relevantna dejstva,« so za Jutarnji list navedli v podjetju Westgate, ki je projektiralo nebotičnik.

Nebotičnik Dalmatia Tower (dalmatinski stolp) je bil zgrajen leta 2023 in v višino meri kar 112 metrov, na strehi pa ima visoko anteno, ki višini doda še 23 metrov. Ima 27 nadstropij, večino jih zaseda hotel.