Palace je začasno spet stari hotel Palace

Prihajajo Azijci: Tajce in Bahrajnce bodo spet zamenjali - Tajci - Portorožani ne bi radi dolgo žalovali za Kempinskim.

Januarja se je iz Portoroža (in s Savudrije) po 17 letih poslovila hotelska veriga Kempinski. Namesto nje prihaja tajska hotelska veriga Minor Hotels. Kdaj natančno in kaj vse se bo s tem spremenilo, njun srbski lastnik MK Group ni veliko povedal. Stari portoroški hotel Palace bo zdaj nekaj časa spet posloval kot Palace Portorož, savudrijski hotel pa bo nekaj časa Adriatic Istria Resort. Poznavalci tolažijo vse, ki morda objokujejo odhod najstarejše hotelske verige, da sprememba verige ne pomeni nujno nazadovanja hotelskega razkošja. To, da sta ob istem (majhnem) Piranskem zalivu poslovala kar dva hotela iz znamenite in najstarejše hotelske verige, je bilo nekaj posebnega. Po svetu je zdaj 77 hotelov v verigi Kempinski in to na štirih celinah, nikjer pa nista poslovala dva iz iste verige ...