Panč pri 19: Ko uporniški humor postane institucija

Dež je Panč pregnal z Ljubljanskega gradu, ne pa tudi njegovega občinstva. Festivalna dvorana je bila polna do zadnjega kotička. Devetnajst let po prvem Panču je bilo sporočilo precej jasno: slovenski stand-up ni več eksperiment. Postal je institucija. Toda kaj se zgodi z uporniškim žanrom, ko postane del mainstreama?

Dež je Panč pregnal z gradu, smeha pa ne

Tisti, ki ste bili na prvem stand-up festivalu Panč boste lahko pritrdili, da festival iz nekakšnega entuziastičnega eksperimenta postal etablirana odrska forma. Toda kaj sploh še lahko naredi komedija v času, ko se družba spreminja hitreje od šal, satira izgublja nekdanjo moč, svet pa pogosto ponuja material, ki je že sam po sebi absurdnejši od komedije?

Prvi večer 19. Panča bi lahko bil skoraj stand-up šala sam zase. Po dolgem vročem poletju je Ljubljana končno dočakala težko pričakovani dež. Seveda ravno takrat, ko bi se moral začeti festival na prostem. Namesto vzpona na Ljubljanski grad, odprtega neba in mestnih luči pod njim – Festivalna dvorana. Toda publika je prišla. Festivalno dvorano je napolnila do zadnjega kotička.

In morda je prav v tem najboljši odgovor na vprašanje, kaj je Panč po devetnajstih letih postal. Ni več festival, ki bi ga nosila samo posebnost lokacije ali novost žanra. Stand-up ima svoje občinstvo, svoje zvezde, mlade upe, svoje veterane in – kar je morda najpomembneje – ljudi, ki se vračajo. Formula stand-up komedije je navidez preprosta. Mikrofon, človek in občinstvo. A v resnici eden najbolj neusmiljenih odrskih žanrov. Če šala deluje, to izveš takoj. Če ne, prav tako.

Tešky: Komikova naloga ni samo, da nasmeji

Andrej Težak - Tešky, eden od očetov festivala, stand-upu pripisuje precej večjo vlogo od dobrega večera in nekaj deset punchlinov. "Komedija je žanr, ki odpira okna na stežaj. Vedno je bilo tisto: kruha in iger. Ampak komedija je korak pred vsem, ker lahko skozi to, da se nam ljudje nasmejijo, v njih vseeno nekaj pustimo."

Pri stand-upu, pravi, komikova naloga ni samo smeh. "Tvoja naloga je tudi nekaj pustiti. Mi smo bili prvi, ki smo sprejeli popolno nehomofobno enakost – geje, lezbijke in vse ostale. Mi smo tisti, ki smo rekli, da je lahko ženska enakopravna na odru. Mi smo tisti, ki rečemo: to, kar se tukaj dogaja, ni okej. Smejmo se temu, ampak pojdimo potem domov, razmislimo in te stvari spremenimo."

Tešky je prepričan, da ima komedija še posebej pomembno vlogo takrat, ko postane življenje težko. "S komedijo bomo v krizi vedno pomagali ljudem. In v komediji bomo vedno prvi, ki bomo rekli: to ni prav. Smejmo se temu prav zato, ker ni prav."

To je zanimiva teza za žanr, ki ga pogosto odpravimo kot zabavo. Kajti smeh ni nujno beg od resničnosti. Lahko je tudi način, kako resničnost sploh prenesemo – in kako jo opazimo.

Pižama: Dobra šala ne more ostati v letu 1992

Tudi Boštjan Gorenc - Pižama, eden pionirjev slovenske stand-up scene, opozarja na nekaj, kar je za komedijo verjetno usodno: komik ne sme obstati v času. "Mislim, da moramo komiki predvsem iti v korak s časom. Ne smeš ostati nekje in reči: Ah, leta 1992 so bile te šale tako dobre, zakaj se jim zdaj ne smejijo več? Iščeš naprej, prilagajaš se senzibilitetam, rasteš skupaj z družbo." To seveda ne pomeni, da družba nujno vedno napreduje. Pižama hitro doda: »Čeprav je res, da družba na precej področjih tudi nazaduje." Prav zato vidi v humorju svojevrsten filter, skozi katerega je mogoče odpirati tudi težke teme.

"Smeh je filter, skozi katerega lahko nasloviš težje stvari, ki so v družbi". Toda pri eni stvari je manj optimističen. V veri, da lahko satira sama po sebi spremeni oblast ali družbo. »Včasih smo si še delali utvaro, da satira mogoče nekaj naredi, ker je pri nekom vzbudila sram. Danes sramu pri ljudeh na pozicijah ni več.« Satira tako po njegovem danes pogosto deluje bolj kot kolektivni ventil. "Je bolj tak blažev žegenj za nas, da rečemo: saj nekaj smo naredili, pa se malo olajšamo. Mogoče pa vsaj za tistih nekaj minut pozabimo, kakšne groze in kakšne nebuloze nam zganjajo." Morda je to manj revolucionarna, a nič manj pomembna funkcija smeha. Ne popravi sveta. Za nekaj minut ga naredi znosnejšega.

Humor ni moj beg. Humor sem jaz

Med Pančevimi nastopajočimi je tudi Eldar Omerčić – The Eldar, stand-up komik z invalidnostjo, pri katerem je humor manj deklaracija o svetu in bolj način, kako je v njem. Resnih, težkih pogovorov, pravi, niti ne mara pretirano. »Jaz se že nasploh rad pogovarjam s hecom. Te resne debate mi prav ne dišijo.« Pa je humor zate beg ali katarza, ga vprašam. »Ne. To je moje osnovno pravilo. To je del mene. Sploh ni noben beg. To je pač prikaz mene.« K temu Eldar doda, da je se ljudje premalo smejemo in da njega samega najbolj nasmejejo vsakdanje situacije. Ja, razumem. Med vrsticami preberem, da ga najbolj nasmejijo absurdnosti, ki so postale del vskadana naša nova realnost, naša nova normalnost, ki jo sprejemamo brez vprašanj. Eldar Omerčić pove takole: »Recimo: Joj, ne bom tega naredil, ker je tako pravilo. Zakaj? Če je cesta prazna, zakaj bi samo stal pri rdeči? Ne vem, meni se zdi zelo neumno biti ves čas samo v eni smeri kot ovca.«.

10 vprašanj za Teškyja Panč je star 19 let. Je danes stand-up lažje ali težje prodajati kot na začetku? Težje. Stand-upa je bistveno več, ogromno je open micov in brezplačnih večerov, na drugi strani pa so komiki, ki že lahko prodajajo svoje solo predstave. Največja luknja je vmes – pri dobrih komikih, ki jih občinstvo še ne pozna dovolj, da bi sami napolnili teater. Prav njim festival, kot je Panč, odpira vrata. Letos smo morali v promocijo vložiti več časa, energije in denarja kot pred desetimi ali petnajstimi leti. Kdo danes pravzaprav proda karto? Velika imena. Zato potrebujem mešanico: prvokategornike, ki prodajajo vstopnice, srednjo generacijo, ki je pogosto izjemno dobra in lačna odra, ter nove obraze. Ti mlajši imajo ogromno žara, nimajo pa še toliko izkušenj. Dober festival potrebuje vse tri. Zakaj se slovenski stand-up tako malo loteva politike in družbenih konfliktov? Mislim, da se ne cenzuriramo. Verjetno smo samo premalo družbeno kritični. Slovenija je tudi zelo majhna: če se politično jasno opredeliš, se hitro zameriš polovici občinstva. Ljudje pogosto ne slišijo celotne šale, zapomnijo si predvsem del, ki jih je zabolel. Mogoče v dvajsetih letih še nismo dobili komika, ki bi to res obvladal. Kdo torej določa mejo dobrega okusa – komik ali občinstvo? Publika. Zelo hitro ti pokaže, kdaj si šel predaleč. Ko se dvorana ohladi, se težko vrneš. Če želiš povedati zelo črno šalo, moraš publiko do nje pripeljati. Komiki izobražujemo publiko, publika pa izobražuje nas. Skupaj rastemo. Danes bi s šalami, ki smo jih govorili pred 19 leti, pogoreli. Je torej danes kakšna tema za komika prepovedana? Ne. Nobena tema ni prepovedana. Ne smeš pa biti preprosto žaljiv. Črn humor mora biti pametnejši od varnega humorja, ker zahteva veliko več natančnosti. Lahko greš zelo daleč, toda če prestopiš mejo, lahko naslednjih deset minut govoriš popolni tišini. Kako dobri smo Slovenci v stand-upu v primerjavi z regijo? Kot avtorji smo zelo dobri. Balkanski komiki imajo pogosto več strasti in boljši performans, znajo se postaviti na oder. Mi pa znamo napisati boljše šale. Malo je podobno slovenskemu gospodarstvu: smo dobri inovatorji, potem pa tega ne znamo dovolj dobro prodati. Kaj je glavna omejitev slovenskega komika? Majhnost trga. Če delaš stand-up v slovenščini, nastopaš za nekaj tisoč ali nekaj deset tisoč ljudi, ne za milijone. Zato si veliko težje zelo nišen. V Ameriki lahko obstaja občinstvo za skoraj vsako vrsto humorja. Pri nas ga preprosto ni dovolj. Kaj stand-up razlikuje od klasične monokomedije? Predvsem avtorstvo. Mi smo avtorji svojega materiala. Izhajamo iz lastnih občutkov, dogodkov, bolečin in pogosto tudi travm. V stand-upu sem praviloma sam svoj režiser. Poleg tega so pričakovanja publike brutalnejša: pri klasični predstavi zadostuje nekaj velikih smehov, pri dvajsetih minutah stand-upa pa moraš občinstvo držati ves čas. Eldarjev nastop pokaže tudi drugo plat komedije – da lahko človeka, ki ga družba najprej vidi skozi invalidnost, na odru začne gledati predvsem kot komika. Je to eden od smislov Panča? Absolutno. Ko sem ga spoznal, je želel samo priložnost. Malo sem ga usmerjal, toda to, kar danes pove na odru, presega vse, kar bi ga lahko jaz naučil. Iz svoje bolečine naredi humor in drugim dovoli, da se z njim smejijo. Hkrati pa družbi pokažemo nekaj zelo preprostega: on je eden od dvajsetih komikov na odru, ki vas bodo nocoj nasmejali. To je najpomembnejše. Prihodnje leto bo Panč star 20 let. Kako se praznuje dvajsetletje nečesa, kar je nastalo kot skoraj obrobna scena? Tako, da naredimo najboljši Panč doslej. Rad bi na oder vrnil ljudi, ki so bili z nami od začetka, tudi tiste, ki že deset let niso nastopali, ker jih pomešal z novo generacijo. In rad bi pripeljal tudi res veliko ime. Po dvajsetih letih si to Panč zasluži.

Smeh kot korektiv – ali vsaj kot predah

Morda se je v devetnajstih letih Panča najbolj spremenilo prav to, čemur se smejimo. In čemu se ne. Nekaj, kar je bilo nekoč samoumeven material za šalo, danes ne deluje več. Druge teme, nekoč skoraj nedotakljive, so prišle naravnost na oder. Občinstvo se je spremenilo. Komiki so se spremenili. Družba se je spremenila. Tudi svet je postal nenavadno močna konkurenca komediji. Včasih je skoraj težko napisati absurdnejšo zgodbo od tiste, ki jo nekaj ur prej ponudi resničnost.

Toda nekaj ostaja enako. Ko človek stopi pred množico, brez kostuma, brez maske, brez scenografije in pogosto brez možnosti, da bi karkoli skril in ji ponudi svoje opazovanje sveta, je najbolj iskren trenutek življenja. Publika se nasmeji, zaploska ali obsedi v v tišini. Neposrednost odziva v danem trenutku in danem prostoru, med odrom in publiko, je še eden poslednjih gradnikov resnice med ljudmi, kar jih obstaja. In zato je stand-up komedija posebna in dragocena.

Vtis?

Prvi večer 19. Panča je dež občinstvu vzel Ljubljanski grad. Ni pa mu vzel razloga, zaradi katerega je prišlo. Morda je prav v tem po devetnajstih letih bistvo festivala: svet se spreminja, senzibilitete se spreminjajo, šale zastarajo, toda potreba, da se za nekaj trenutkov skupaj nasmejimo temu, česar sami morda ne moremo spremeniti, ostaja.