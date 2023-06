Papež Frančišek spet v bolnišnici Gemelli

V Vatikanu so spet doživljali trenutke tesnobe. Papež Frančišek je bil že v torek na nepričakovanih pregledih v bolnišnici Gemelli, danes pa so ga takoj po splošni avdienci, tedenskem sprejemu za vernike na Trgu svetega Petra, spet prepeljali v bolnišnico, kjer so ga nekaj ur pozneje že operirali. Pod splošno anestezijo so izvedli poseg v trebušni votlini, ki je bil nujen zaradi ukleščene trebušne kile. Splošne anestezije sicer Jorge Mario Bergoglio ne mara, ker mu precej časa po posegih povzroča slabo počutje, vendar tokrat ni šlo drugače, so pojasnili v bolnišnici Gemelli.

Operacijo je opravil profesor Sergio Alfieri, ki je papeža operiral tudi že pred dvema letoma, ko mu je odstranil del debelega črevesa. O kirurgu Alfieriju so objavili, da je doslej opravil že devet tisoč zahtevnih posegov, pripada pa »liniji« posebej izurjenih kirurgov, ki že desetletja skrbijo za papeže.

Julija 2021 je Jorge Mario Bergoglio ostal v kliniki Gemelli dobrih deset dni. Takrat so se resno bali za njegovo življenje, vatikanskemu komunikacijskemu aparatu pa je uspelo resnico skriti pred javnostjo. To jim je katoliška javnost zamerila, zato se je uradni tiskovni predstavnik Matteo Bruni potrudil obveščati sproti, vendar ne dovolj, da bi povrnil verodostojnost svojega urada.

Papež je bil sicer nazadnje v bolnišnici Gemelli to pomlad zaradi resnih težav z dihanjem. Zaradi ne prav spretnega obveščanja javnosti je spomladanski odhod v bolnišnico med verniki povzročil preplah, zato je tudi tokrat čutiti nezadovoljstvo.

Papeški oddelek

Poročevalci izza vatikanskih obzidij uradnim glasnikom zamerijo, ker so njihova sporočila praviloma blaga in pomirjujoča, zaradi tega se pogosto zapletejo v drobne laži. Ob marčnih težavah z dihanjem so pojasnjevali, da je odšel na dolgo načrtovani poseg, potem pa je ekipa verskega programa pojasnila, da so papeža po dogovoru čakali pred njegovi stanovanjem, pa ga ni bilo. Na odhod v bolnišnico tudi nihče ni opozoril. Tudi marca je Bergoglio odšel v kliniko Gemelli naravnost s trga po splošni avdienci, kjer ga je obšla slabost.

Papež Frančišek bo po operaciji ostal v univerzitetni bolnišnici Gemelli predvidoma deset dni. Kako bo z njegovimi napovedanimi aktivnostmi to poletje, še ni jasno. Čaka ga namreč cela vrsta pomembnih dejavnosti, tudi pred dnevi napovedani obisk v Mongoliji.

Univerzitetna klinika Gemelli, kjer se zdravijo vsi papeži in tudi vsa rimska elita, pripada katoliški univerzi Svetega srca in velja za najboljšo zasebno bolnišnico v Italiji. Pravijo ji tudi »tretji Vatikan«. Prvi je tisti za vatikanskim obzidjem, drugi na Castelgandolfu v okolici Rima, ker so papeži stoletja preživljali vroča poletja, ta privilegij je za papeže odpravil Frančišek, ko je v Rim prišel iz Argentine.

Tretji Vatikan pa je klinika Gemelli. Za ta naziv je poskrbel poljski papež Karol Wojtyła, ki je na tej kliniki v dolgih letih prebil res veliko časa, od zdravljenja po atentatu, ki ga je nanj izvedel turški terorist Mehmet Ali Ağca in potem še velikokrat skoraj do konca življenja. Prav zanj so v Gemelliju pripravili poseben »papeški oddelek«, kjer za papeže skrbijo najboljše medicinske ekipe. Pred kliniko stoji velik kip papeža Janeza Pavla II.