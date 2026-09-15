Papež Leon odpravil varčevalne ukrepe: kardinalom se vračajo višje plače

Papež Leon XIV je odpravil varčevalne ukrepe, ki jih je njegov predhodnik Frančišek uvedel v času pandemije covida-19. Znižanja plač in zamrznitev dvoletnih povišanj so bila namenjena omejevanju izdatkov Svetega sedeža, zdaj pa papež ocenjuje, da jih je mogoče odpraviti.

Leon XIV je tako razveljavil določbe, ki jih je Frančišek uvedel marca 2021, piše Vatican News. Pandemija je takrat še poglobila finančni primanjkljaj Svetega sedeža in Vatikanske mestne države. Frančišek je z varčevalnimi ukrepi želel preprečiti še bolj drastične poteze, med drugim odpuščanja zaposlenih, predvsem laikov z družinami. Kot še posebej poudarja italijanski Corriere della Sera, je Frančišek ukrep uvedel tudi zaradi padca prihodkov Vatikanskih muzejev, ki so bili zaradi pandemije dolgo zaprti.

Kardinalom plače znižali za deset odstotkov

Frančišek je kardinalom rimske kurije plače znižal za deset odstotkov. Za osem odstotkov so se znižale plače vodij in tajnikov dikasterijev ter drugih zaposlenih v določenih plačnih razredih. Za duhovnike in člane redov je veljalo triodstotno znižanje. Poleg tega je bila za vse zaposlene uvedena zamrznitev dvoletnih prirastkov plač. Pri laikih je ukrep veljal od četrte plačne ravni naprej, zato ni prizadel najnižje plačanih zaposlenih.

Razveljavitev znižanja velja od 1. septembra, vendar to ne pomeni povračila vsega, kar so zaposleni izgubili v času varčevanja. Učinki ukrepov, ki so veljali v preteklih letih, ostajajo nespremenjeni. To vključuje tudi zamrznjene dvoletne dodatke za delovno dobo, ki jih zaposleni za nazaj ne bodo dobili.

Kardinal v rimski kuriji je pred zadnjimi varčevalnimi ukrepi prejemal približno 5.000–5.500 evrov na mesec. Reuters je leta 2024 navajal oceno 4.000–5.000 evrov mesečnega nadomestila, italijanska agencija Ansa pa približno 5.500 evrov.